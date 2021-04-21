Армяне выгнали Пашиняна из Сюникской области. А ведь от нее зависит безопасность всей страны

Жители города Мегри Сюникской области Армении устроили протест и не пустили премьер-министра страны Никола Пашиняна. Это уже второй город, где не хотят видеть политика. Армянский лидер не смог посетить Агарак. Специалисты утверждают, что недовольна вся страна, которая не чувствует себя в безопасности. Потеряв стратегически важный Сюник, Армения попросту может перестать существовать.

Пашинян уже выехал из города Мегри после того, как местные жители потребовали от премьер-министра покинуть регион. Этот момент попал на трансляцию, которую ведет Aysor.

«Пашинян намеревался пройти по улицам населенного пункта в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности, однако протестующие не позволили ему это сделать, заблокировав проезд перед кортежем премьера. Люди выкрикивали антиправительственные лозунги и публично высказывали свое недовольство», — отметили в сообщении.

При этом несколько десятков местных жителей вступили в стычки с полицией и сторонниками премьер-министра. Участники акции требовали, чтобы Пашинян покинул город. Митингующие скандировали: «Никол — предатель!» и «Никол — турок!».

Стратегически важная область

Недовольны не только в Сюникской области, но и во всей Армении. Об этом в разговоре с «360» рассказал политический обозреватель Арман Абовян. По его словам, акции протеста в стране не прекращаются после 10 ноября. Тогда Армения, Азербайджан и Россия заключили трехстороннее соглашение и договорились о перемирии, которое армяне считают капитуляцией.

«Правда, они (акции протеста — прим. ред.) немного затухли после того, как объявили о возможных внеочередных выборах, но вся эта ситуация… Она по всей Армении. Почему Сюник? Потому что Сюник является той болевой точкой, на которую претендуют Азербайджан и Турция. К сожалению, со стороны властей Армении внятного ответа на все эти вопросы нет», — пояснил эксперт.

Абовян напомнил, что 20 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил решить силой вопрос создания Зангезурского коридора через Сюникскую область, если Пашинян откажется сделать это добровольно.

Естественно, дело не ограничится одним коридором. Это будет означать оккупацию территории Армении. Понятно, что люди живут в тревоге. Понятно, что тот колоссальный моральный удар, который был нанесен армянскому национальному самосознанию, кипит и должен как-то выражаться Арман Абовян.

Более того, по словам Абовяна, жители Сюникской области всегда отличались некой бескомпромиссностью. Однако дело не только в этом регионе, заверил политический обозреватель.

«Может быть, в Сюнике это все просто более выпукло, ярко выраженно. <…> Есть общенациональный консенсус, потому что власть подписала капитуляцию и власть должна уйти. Да, у власти есть поддержка, но она гораздо ниже, чем была раньше», — пояснил Абовян.

С этим согласен и глава Центра человеческого развития Теван Погосян. Он также выразил мнение, что недовольна на данный момент вся страна. Однако именно Сюникская область особенно сильно обеспокоена с точки зрения безопасности.

«Эти шесть месяцев, которые он (Пашинян — прим. ред.) не отвечал ни Алиеву, ни Эрдогану на все издевательства и все остальное, сузили понятие безопасности Сюникской области. Нет никаких гарантий, что безопасность будет обеспечиваться, хотя есть маленькая группа российских пограничников, которые там стоят. <…> Безопасность всей Армении зависит от Сюникской области. Если мы потеряем Сюник, Армении не будет», — заявил собеседник «360».

Протесты ждут всю Армению

По словам Погосяна, вся нация воспринимает нынешнее правительство как то, которое привело к поражению. Армения считает, что Пашинян должен уйти.

Люди не принимают, что он (Пашинян — прим. ред.) приезжает туда. Он пытается наладить какой-то диалог без уважения к людям. Естественно, люди начинают его обзывать разными неприятными словами, а также называют предателем и капитулянтом Теван Погосян.

Погосян отметил, что в Армении начинается предвыборная кампания. Народ ждет, что Пашинян догадается о настроениях в обществе и уйдет сам. Однако, заметил собеседник, протесты могут нарастать по всей стране.

С этим согласен и Абовян. Он не исключил, что в какой-то момент накопленное напряжение выплеснется на улицы. Политический обозреватель назвал это «самопроизвольными вспышками», которые показывают, что ситуация в Армении сильно далека от картинки, которую пытаются представить власти страны.