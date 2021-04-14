Премьер-министр Армении рассказал о сроках своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, когда уйдет в отставку. По словам политика, дата отставки назначена на конец апреля, сообщил ТАСС.

На выбор даты повлияла договоренность между ведущими политическими силами страны и президентом страны Арменом Саркисяном о проведении досрочных парламентских выборов.

Политик заявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра уже через семь дней после отставки.

«Остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а (правящая) фракция „Мой шаг“ не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы», — заявил политик.

Решение покинуть пост премьер-министра стало ответной реакцией на протесты. Оппозиционные силы обвиняли политика в предательстве национальных интересов. Выступления начались после окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Несмотря на такую меру, Пашинян все же оставил за собой право участвовать в выборах повторно. Он сохранит за собой должность исполняющего обязанности до завершения выборов.