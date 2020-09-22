«Арепливир» появился в аптеках как спаситель от COVID-19. Его эффективность вызывает у врачей сомнения

В российских аптеках начались продажи препарата от коронавируса «Арепливира». Цена, правда, «кусается» — упаковка обойдется покупателю в 12,3 тысячи рублей. Но главное — его эффективность еще вызывает вопросы у врачей.

21 сентября в российских аптеках появилось лекарство от коронавируса — «Арепливир» производства российской компании «Промомед». 40 таблеток обойдутся покупателю в 12 320 рублей. На курс лечения необходимо две упаковки. По словам председателя совета директоров компании Петра Белых, это самый дешевый препарат от COVID-19 в мире. А его немалая стоимость объясняется тем, что он спасает жизни пациентов.

Показания и противопоказания

Сейчас в России производится три антикоронавирусных препарата — «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Действующее вещество в них одинаковое — фавипиравир, такое же, как в их японском одноименном «прародителе», рассказал «360» заместитель главного врача Одинцовской областной больницы Дмитрий Айзиков.

При повышении температуры, кашле, одышке, слабости, изменении обоняния и других симптомах человек доложен вызвать врачей. Те возьмут мазки и определят, будет человек лечиться дома или в стационаре и какое лечение необходимо назначить.

«У них показание одно зарегистрировано сейчас — ковидная инфекция. Показания определяются наличием заболевания. Как любой противомикробный или противовирусный препарат, назначает себе пациент его не сам, а только врач», — подчеркнул медик.

Противопоказаний у «Арепливира», по словам Айзикова, немного. Например, беременность, наличие тяжелых заболеваний почек и печени и возраст до 18 лет. Хотя последнее не столько противопоказание, сколько отсутствие полноценных исследований с детьми.

Оплата лечения

Госпитализированные пациенты, уточнил заместитель главврача, будут получать препарат бесплатно. А если человек лечится на дому, но денег на покупку лекарства нет, то «он должен лечь в стационар».

«Если гражданин не может себе позволить, но есть показания к госпитализации, он будет госпитализирован. И врач будет бесплатно лечить его всем тем, что ему ему положено, что есть в наличии. Ну нет у нас проблем таких. Есть же не только непосредственно противовирусные препараты, но и генно-инженерные препараты — и российские, и зарубежные. И никому не сказали: „Идите купите препарат“», — добавил врач.

По прогнозам Айзикова, стоимость «Арепливира» не снизится, пока производитель не возместит затраты на производство. Либо пока лекарство не включат в список жизненно важных. По прогнозам специалиста, препарат при подтверждении клинического эффекта в условиях практического здравоохранения включат в перечень ЖНВЛП

Неочевидная эффективность

По словам главного врача клинической больницы № 1 «Медси» Татьяны Шаповаленко, врачи их компании начали работать с «Арепливиром» еще 1,5 месяца назад. Но никакой уникальной эффективности за это время он не показал. Хотя, судя по описанию, препарат избирательно воздействует на РНК вируса и может быть полезен на амбулаторном этапе в самом начале заболевания и при легких формах течения болезни.

В стационарный блок пациенты поступают не в первый день заболевания, а уже имея тяжелую форму. Лечение назначается комплексное.

«В стационаре оценить эффективность именно этого противовирусного препарата крайне сложно. Скорей всего, достоверной эффективности этого аналога „Фавипиравира“ мы не получили. Но наша выборка — стационарные пациенты», — отметила главврач.

Среди противопоказаний к назначению «Арепливира» — тяжелые печеночная, почечная и сердечная недостаточности. А назначают его в случае положительного результата мазка на коронавирус и появлении характерных симптомов.

Не с того бока

По мнению депутата Госдумы, экс-главы Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, стоимость «Арепливира» необоснованно высока, особенно если учесть, что это не новый препарат, а повторение уже существующего. Еще депутат подчеркнул, что в зоне риска — пенсионеры. Депутат подчеркнул, что производитель «начал не с того бока». Сначала нужно было убедить медицинское сообщество в эффективности лекарства, а затем устанавливать на него цену.

«Скромнее надо быть нашим производителям. По нему (препарату — прим. ред.) еще наши врачи не особенно высказались. Те, которые лечат. Пока мы слышим мнение производителя, оно, естественно, далеко от объективного. А цена уже кусачая», — сказал Онищенко.

Вирусолог Сергей Нетесов не рекомендовал приобретать «Арепливир» до появления подробной инструкции на официальном сайте Регистра лекарственных средств. Пока там указано только торговое наименование и указание действующего вещества.

«Нецелесообразно его покупать, пока не появится утвержденная инструкция в российском Регистре лекарственных средств. В аптеке он есть, а инструкции к нему нет. Это как понять? Если препарат изобретен и принят на вооружение, то для него должна быть инструкция на этом сайте. Все препараты имеют инструкции на этом сайте, а на этот — нет», — удивляется вирусолог.

«Арепливир» совместно с другими лекарствами включили в рекомендации Минздрава для лечения коронавируса, сообщила «360» эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина. Но отправляться в аптеку и покупать его для самолечения нельзя. Препарат очень серьезный, и вторжение в иммунную систему может дорого обойтись человеку.

«Вообще он применялся только в стационарах. Почему его сейчас выпустили в амбулаторным оборот, я не понимаю. У меня есть только один ответ на этот вопрос — деньги. Но то, что он должен отпускаться строго по рецепту врача, у меня никаких сомнений нет», — считает Булыгина.