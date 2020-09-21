Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Препарат от коронавирусной инфекции нового типа «Арепливир» стоит так дорого, потому что спасает жизни. При этом он является самым дешевым в мире препаратом, который на такое способен, уверен разработчик.

Об этом рассказал председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый в эфире Первого канала.

Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что „Арепливир“ — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни Петр Белый.

«Арепливир» уже появился в аптеках России — пациенты смогут купить его по рецепту врача. Стоимость лекарства составляет 12 320 рублей за упаковку.

Белый подчеркнул, что ни одному из пациентов, которые принимали этот препарат с момента его создания, не понадобилось подключение к аппарату ИВЛ. Кроме того, по словам разработчика, государство не тратило деньги на его создание и клинические испытания.

«Арепливир» получил одобрение Минздрава в июне 2020 года, однако до недавнего времени его использовали только для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило применять амбулаторно сразу два отечественных препарата от коронавируса — кроме «Арепливира» в отечественные аптеки поступил «Коронавир».