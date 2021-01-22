Назван главный критерий перевода апартаментов в статус жилья

Главный критерий перевода апартаментов в статус жилья — это безопасность. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

Мельниченко отметил, что новый закон о легализации апартаментов предлагает решить вопросы с уже построенными зданиями на региональном уровне, так как везде дела обстоят по-разному.

«[Законопроект предлагает] предусмотреть специальные критерии и особую процедуру перевода нежилых помещений — апартаментов в жилые помещения, признания нежилого здания многофункциональным. Основным критерием для перевода будут являться требования по обеспечению безопасности проживания граждан», — приводит РИА «Новости» слова Мельниченко.

В этом проекте есть пункт об оплате владельцами апартаментов услуг ЖКХ. Сенаторы предложили определить им коммуналку как для нежилых помещений.

Законопроект подготовила рабочая группа при комитете по федеративному устройству. В нее вошли вошли сенаторы, представители Минстроя и экспертного сообщества.