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    22 января 2021, 16:31

    Назван главный критерий перевода апартаментов в статус жилья

    Андрей Иванов

    Главный критерий перевода апартаментов в статус жилья — это безопасность. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
    Назван главный критерий перевода апартаментов в статус жилья

    Мельниченко отметил, что новый закон о легализации апартаментов предлагает решить вопросы с уже построенными зданиями на региональном уровне, так как везде дела обстоят по-разному.

    «[Законопроект предлагает] предусмотреть специальные критерии и особую процедуру перевода нежилых помещений — апартаментов в жилые помещения, признания нежилого здания многофункциональным. Основным критерием для перевода будут являться требования по обеспечению безопасности проживания граждан», — приводит РИА «Новости» слова Мельниченко.

    В этом проекте есть пункт об оплате владельцами апартаментов услуг ЖКХ. Сенаторы предложили определить им коммуналку как для нежилых помещений.

    Законопроект подготовила рабочая группа при комитете по федеративному устройству. В нее вошли вошли сенаторы, представители Минстроя и экспертного сообщества.