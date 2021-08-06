Названы причины спроса на покупку апартаментов в новостройках Москвы

Количество сделок на покупку апартаментов в московских новостройках с начала года выросло в два раза по сравнению с 2020 годом. Общий доход застройщиков превысил от продажи 64 миллиарда рублей. Причиной ажиотажа риелторы назвали заявления властей о прописке в апартаментах. Об этом сообщил «Коммерсант».

За первое полугодие в Москве на первичном рынке зарегистрировали почти 22,75 тысячи сделок по договорам долевого участия в нежилом фонде. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Такие данные привел столичный Росреестр. Ведомство включило в список все объекты нежилого фонда, включая машино-места и кладовки.

Но, по словам представителей рынка, 80% сделок приходится на апартаменты. По их мнению, повышенный спрос связан с заявлением вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости узаконить статус апартаментов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в апреле этого года.

Руководитель компании Dataflat.ru Александр Пыпин заявил, что повышение спроса связано с большим предложением на рынке.

«Стало больше площадок, где запустить продажи апартаментов быстрее и выгоднее, чем адаптировать проект и документацию под жилье», — заявил он. Эксперт напомнил, что мэрия может обязать девелопера возвести инфраструктуру вокруг жилья, что застройщику не всегда выгодно.

Повышенный интерес к апартаментам также сыграли их низкие цены по сравнению с квартирами. Такое мнение высказала глава совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Она напомнила, что в стандартном сегменте Москвы апартаменты можно купить за пять миллионов рублей, что вдвое дешевле, чем цена за квартиру. Класс комфорт обойдется в 13 миллионов, что также ниже, чем жилая недвижимость.

Покупка апартаментов все еще несет риски. Не до конца ясна ситуация с налоговым вычетом при покупке такого вида недвижимости, заявил юрист Василий Малинин. Он добавил, что апартаменты могут арестовать даже если это единственное жилье ответчика. В случае квартиры это сделать сложнее.

При переводе апартаментов с статус жилой недвижимости необходимо будет руководствоваться вопросами безопасности. Для этого введут специальные критерии и процедуру переоформления недвижимости. Об этом заявлял председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Он отметил, что документ распространят на уже построенные здания. Но каждый регион будет регулировать эти правила по-разному, в зависимости от своей ситуации.