Россия может создать аналог пионерского движения. Каким оно будет спустя 100 лет?

Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в СССР решили основать институт пионерии — одну из первых ступеней воспитания нового советского человека. Идея быстро дала свои плоды — к началу Великой Отечественной выросло поколение настоящих патриотов. К юбилею пионерского движения в России хотят создать его современный аналог. Однако сначала государству, как и сто лет назад, нужно определиться с идеологией — только она позволит объединить молодежь.

Воспитание нового человека

Всесоюзная пионерская организация появилась в СССР 19 мая 1922 года, имя Ленина она получила в 1924 году, после смерти советского вождя. В новом государстве после завершения революции и Гражданской войны перед властью встала задача по воспитанию нового человека и созданию нового общества, объединенного идеей строительства коммунизма.

Именно эта идея стала основной и для пионерского движения, которое, по словам политолога Артемия Атаманенко, оказалось главенствующим, и в пионерской организации, учредителем которой выступил Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Впоследствии также появилось движение октябрят — первой ступени включения человека в новое советское общество.

«Вся эта цепочка предлагала советскому человеку вполне понятный и ровный сценарий интеграции в идеальный проект светского общества: октябренок учится взаимодействию в коллективе, в дальнейшем он переходит в пионеры, которые, как сегодня это назвали бы, занимаются социальным волонтерством — благоустройством территорий, помощью пожилым, работой с укреплением исторического и гражданского самосознания. В дальнейшем это переход в комсомольскую организацию. И финальная точка — вступление в партию», — рассказал Атаманенко.



Концерт мастеров искусств в Кремлевском дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ, комсомольского актива Москвы и Московской области, посвященного 60-летию ВЛКСМ. Россия, Москва Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Акимов Концерт мастеров искусств в Кремлевском дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ, комсомольского актива Москвы и Московской области, посвященного 60-летию ВЛКСМ. Россия, Москва

Историк и культуролог Никита Ломагин добавил, что пионерия стала формой мобилизации молодежи, приобщения ее к новой идеологии и ценностям. Причем условия, в которых создавалось пионерское движение, были отнюдь не из легких: революция и Гражданская война породили огромное количество социальных проблем, в том числе и беспризорность, так что воспитание молодежи стало одним из главных вызовов, стоявших перед советской властью.

Любое общество начинается с двух вещей — образования и работы с молодежью. Октябрята и пионеры были совершенно нетоксичными и позитивными организациями, которые развивали общие гражданские ценности. Был кодекс пионера, в рамках которого выстраивался фундамент для дальнейшего донесения коммунистической идеологии: ответственность перед собой, старшими, честность, соблюдение норм морали, приверженность рабочему классу и так далее Артемий Атаманенко.

Еще одна задача пионерии, по словам Ломагина, состояла в том, чтобы вырастить людей, готовых к служению социалистическому Отечеству и борьбе за его будущее с внешним врагом.

«В годы Великой Отечественной войны те, кто прошел через эти институты воспитания, проявили себя с лучшей стороны», — подчеркнул Ломагин.



Торжественный прием в пионеры, приуроченный к празднованию 85-летия образования Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Александровский сад в Москве. Россия, Москва Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев Торжественный прием в пионеры, приуроченный к празднованию 85-летия образования Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Александровский сад в Москве. Россия, Москва

Атаманенко добавил, что после Великой Отечественной войны у пионерского движения появилась еще одна важная функция. Она заключалась в стабилизации общества.

«Пионерия выступала в том числе как инструмент социальной стабилизации общества — давался понятный сценарий того, как человек может вернуться к нормальности, как общество нормально и взвешенно развивать», — объяснил он.

Патриотизм во главе с идеей

К столетию пионерского движения в России хотят создать новое движение детей и молодежи, сообщал РБК. Главной задачей, как и у пионерии, станет воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения. Однако, в отличие от пионерии, новое движение не будет обязательным, подчеркнул источник издания.

По мнению экспертов, задача создания подобной единой молодежной организации в современной России будет не из легких. Для настоящего объединения основателям новой организации придется потрудиться над глобальной идеей, которой должно будет служить общество.

Сейчас совершенно другое общество. Самой важной в пионерской организации была светлая идея коммунизма, идея о будущем, и пионерия к нему готовила. Они были идеалистами, во многом те вещи, которыми они занимались, были связаны со строительством нового, справедливого общества Никита Ломагин.

Руководитель Фонда поддержки социально незащищенных категорий граждан «Нужны друг другу», руководитель Всероссийского союза выпускников детских домов Альберт Сарбалаев уверен, что подобная идея уже есть в современной России.

«Прежде всего должна быть идеология — любовь к Родине, уважение к пожилым людям. Это очень важно передавать через образование, через какие-то примеры — рассказывать о подвигах солдат начиная с нулевых годов, о людях, которые внесли вклад в науку. Нужно дать понять молодежи, что будущее, будущая история страны — за ними», — подчеркнул он.

Будущее за образованием

По мнению Альберта Сарбалаева, одним из важнейших шагов на пути к выстраиванию новой идеологии должно стать изменение формата проведения уроков истории и обществознания — именно эти предметы, уверен эксперт, формируют взгляд на страну в целом.

«Когда уроки проводятся нестандартно, чтобы ребятам это было интересно, это имеет другой эффект», — подчеркнул он.

Другая важная задача касается массовой культуры. Вместо ток-шоу на телевидении, по мнению Сарбалаева, должно стать больше примеров современников, на которых молодежи хотелось бы равняться.

Нужно больше рассказывать про великих людей ХХI века — про тех, кто работает на заводах, на предприятиях, занимается сельским хозяйством, работает в оборонке, в образовании, в здравоохранении. Это нужно показывать молодому поколению, чтобы они видели, что страна реально развивается, что у нас есть свои ориентиры и ценности Альберт Сарбалаев.

Историк и заведующий детской библиотекой № 128 — Культурным центром М. А. Шолохова Антон Бредихин добавил, что сегодня уже существует много разных детско-юношеских и молодежных организаций, направленных на патриотическое воспитание. Новое движение может стать платформой для их объединения. Однако «равнять всех под одну гребенку» нельзя, отметил он.

«Важно, чтобы были самые разные направления деятельности. Все дети разные, у всех разные интересы, перспективы развития. Поэтому важно, чтобы новое движение было многогранным, многосторонним», — сказал Бредихин.

Важно и то, что новое движение не будет иметь принудительную форму. Дети, по мнению экспертов, должны сами захотеть становиться частью движения — только тогда оно будет иметь настоящий успех.

«Важно помнить, что патриотическое воспитание — это не только про 9 Мая. Весь год должны быть какие-то мероприятия, какие-то проекты. У пионерии была идеология, дети того поколения были патриотами, они хотели попасть в это движение и стать частью команды большой и великой страны. То же нужно и сегодня», — заключил Сарбалаев.