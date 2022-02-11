Когда путь не устлан розами. Три необычные истории женщин-ученых из Подмосковья

Во всем мире 11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке. В Московской области талантливых ученых-женщин много в самых разных областях — от ядерной физики и энергетики до микробиологии. И все они уверены: если любить свое дело всем сердцем, ни одна преграда не остановит на пути к успеху.

На запуске коллайдера

Наука — это призвание, ей нельзя заниматься из-под палки или потому что кто-то сказал, что так нужно. Инженер лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Ольга Казинова знает это, как никто другой. Родители, поделилась она, видели ее филологом и в школе отдали на соответствующее направление. Но душа лежала совсем к другому — к физике.

«Как-то исторически сложилось, что девочки должны заниматься иностранными языками. Я благополучно окончила филологическое направление в лицее, а потом поняла, что как-то не тянет меня к этому. И поступила на физфак», — рассказала она.

Увлекло Ольгу Казинову то, что физика помогает понять, что и как происходит в мире вокруг нас. Теперь же ученая стала частью проекта NICA по запуску сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов в Дубне, настраивает ускоритель NIСА.

Один мой коллега любит говорить, что путь женщины в науку обычно не устлан розами. Это очень хорошо характеризует нашу работу Ольга Казинова.

На основе нынешних экспериментов Ольги Казиновой в будущем проведут эксперименты на самом коллайдере.

«В первую очередь мне нравится то, что есть реальная возможность увидеть результат своей работы. Сейчас соберем коллайдер, у нас будет полный цикл работающих ускорителей, можно будет запускать пучок и изучать тайны Вселенной», — рассказала она.

Инженер лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Ольга Казинова проводит экскурсию для коллег из стран-участниц ОИЯИ, работающих в рамках проекта NICA

Наночастицы и мир

Замдиректора лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и заместитель главного ученого секретаря ОИЯИ, румынская ученая Отилиа Куликов участвует в научных проектах с институтами Румынии и Сербии, а также исследует воздействие наночастиц на растения.

«Из-за интенсивного использования наночастиц растет беспокойство по поводу их взаимодействия с живыми организмами, в том числе с флорой, из-за значительных токсических эффектов, которые могут возникнуть», — объяснила она.

Разные растения по-разному поглощают наночастицы. При этом в маркетинге очень любят говорить о том, что в продукте такие частицы есть, — это позиционируют как нечто хорошее и полезное. Однако о долгосрочном эффекте наночастиц на окружающую среду пока почти ничего не известно, отметила Отилиа Куликов.

Замдиректора лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Отилиа Куликов на Третьем евразийском женском форуме — 2021

«В сотрудничестве с одним из румынских институтов я в том числе занимаюсь изучением влияния наночастиц на пшеницу, потому что пшеница очень широко культивируется в мире, соответственно, влияние на нее может перейти во влияние на всех потребляющих ее животных и людей», — рассказала она.

Причем интерес к естественным наукам Отилиа Куликов заметила у себя еще в школе. Тогда ей очень повезло с учителями, которые поддержали ее желание поступить на физмат. Эта цепочка везения не закончилась: университетские преподаватели сумели увлечь наукой, а коллеги всегда поддерживали и в работе, и в обычной жизни.

Если в науке присутствует любознательность, она оказывается поощрена хорошими результатами. Если ты любишь то, что ты делаешь, преград не существует Отилиа Куликов.

Работа как любовь всей жизни

Заместитель главного энергетика по теплоснабжению на предприятии «Энергомаш», победитель Всероссийского конкурса «Инженер года» Екатерина Дударева рассказала, что у нее и вовсе не было шансов обойти науку: оба родителя работали инженерами, так что и дочь легко заинтересовалась их делом. Но когда Екатерина приехала поступать в Москву, она не знала, какую специализацию выбрать.

«Когда мы только приехали в Москву, я на МКАДе увидела градирни ТЭЦ. Они мне очень понравились, и я решила, что свое будущее свяжу с теплоэнергетикой», — рассказала она.

Заместитель главного энергетика по теплоснабжению Екатерина Дударева в музее НПО «Энергомаш» на фоне макетов жидкостных ракетных двигателей

Сейчас специализация у Екатерины Дударевой, по ее словам, достаточно обширная и касается обеспечения всего предприятия «Энергомаш» необходимыми энергетическими ресурсами — паром, горячей и холодной водой, воздухом высокого и низкого давления. Также в ее зоне ответственности техобслуживание оборудования, реконструкция энергетического комплекса, составление договоров и счетов и многое другое.

«Мне нравится большая разноплановость — у нас не бывает одной и той же работы, каждый день новые задачи, новые федеральные программы каждый год, смежные специализации. Больше всего мне нравится обширность, что нет скуки и рутины в работе», — поделилась она.

При этом работа для Екатерины Дударевой — больше чем просто способ заработать. Для нее энергетика — настоящее призвание и любимое дело.

Для меня это счастье в жизни, что я люблю свою работу. Нужно не бояться и просто идти. Что-то может не получаться, но не нужно бояться спрашивать у более опытных коллег, они все равно помогут — не один, так второй Екатерина Дударева.

При этом сложности на пути, конечно, были, рассказала она. Преимущественно это было связано как раз с клеймом «неженского» дела, к тому же Екатерина Дударева к своим 30 годам работает на достаточно высокой руководящей должности.

«Когда ты начинаешь говорить, мужчины не очень сильно в тебя сначала верят. Но когда ты доказываешь, что твои методы работы, решения оказываются верными, они начинают смотреть как на равную», — заключила она.