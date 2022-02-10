Дети создают будущее своими руками. Кружки «Изобретариума» рождают новых гениев

В «Изобретариуме» воспитывают новые поколения ученых, программистов, архитекторов и других специалистов. Детская фантазия и непосредственность в связке с технологиями порой приводит к удивительным открытиям и изобретениям — от технологии обучения птиц уборке улиц до нового двигателя внутреннего сгорания.

Детский технопарк

Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове — крупнейший и самый технологичный центр дополнительного образования всего столичного региона. Попасть туда может любой ребенок от пяти до 18 лет, проживающий в Московской области, — нужно лишь записаться через «Госуслуги».

В «Изобретариуме» есть более 30 программ технической и естественнонаучной направленности, а также некоторые творческие дисциплины. В их основе — современные и востребованные профессии. По словам директора технопарка «Изобретариум» Натальи Киввы, работа центра направлена на то, чтобы выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребенка.

«Чаще всего заход в „Изобретариум“ происходит с подачи родителей, которые видят интерес у ребенка или в силу своих не реализовавшихся амбиций ведут на какое-то популярное направление — чаще всего это IT или программирование. Но в процессе может меняться мнение, мы движемся за ребенком», — объяснила Наталья Кивва.

Когда ребенок достигает 10-летнего возраста, в «Изобретариуме» начинают активно работать со специализацией своего ученика. С 10 до 12, по словам Натальи Киввы, ребенок пробует разные направления и выбирает те, которые ему больше подходят. В них дети могут попробовать себя на практике, чтобы лучше понять, действительно ли они хотят заниматься именно этим.

Мы стараемся ориентировать ребенка на его способности, его интересы. Не на то, что будет модным, а на то, что будет делать его счастливым и принесет ему наибольшую пользу Наталья Кивва.

Приблизительно к 13 годам специалисты «Изобретариума» помогают ученикам выделить одно или два наиболее интересных направления, в которых ребенок готов развиваться дальше.

Реальный сектор

Когда «любимые направления» определены, программу обучения по ним начинают углублять, это уже настоящее погружение в профессию, уверена Наталья Кивва.

«Если ребенок наиболее мотивирован и готов продолжать, для него появляются задачи из реального сектора», — сказала она.

На этом этапе к работе с учениками «Изобретариума» подключаются высшие учебные заведения и даже будущие работодатели, которые могут помочь определиться с задачей для проекта. Над ним ребенок работает вместе с научным руководителем — сотрудником «Изобретариума», дружественного вуза или работодателя.

У некоторых ребят это действительно интересные проекты, которые можно продолжить в высшем учебном заведении, которое участвует в нашей программе, либо это некий стартап, такое некое свое дело Наталья Кивва.

Причем в «Изобретариуме» есть не только естественнонаучные и технические направления. Те, кому оказывается ближе творчество, могут попробовать себя в архитектуре, дизайне или даже мультипликации. Причем в каждом отдельном случае, если ребенок настроен серьезно, ему стараются подобрать реальный проект.

«Например, глава города Реутов дает нам детям работать над реальными объектами города — это скверы, парки, проекты по благоустройству. Они точно так же воплощаются, и дети себя находят в этом», — подчеркнула Наталья Кивва.

«Наверное, это основная польза таких учреждений как наше — что уже в девятом классе ребенок понимает, что хочет двигаться в конкретном направлении, мы его ориентируем на дальнейшее высшее образование — какие вузы помогут ему реализовать свои мечты, знакомим его с профессией не просто в теории, но и на практике», — уверена Наталья Кивва.

Готовые изобретения

Очень важно в работе «Изобретариума» то, что проекты учеников не ложатся «в стол», а работают на практике. Например, одна из разработок подмосковных школьников начиналась с задачи от Реутовского экспериментального завода средств протезирования. Детям предложили сделать новую разработку — и результат превзошел все ожидания.

«Мальчик сделал манипулятор, который может использоваться не только в протезировании, но и в других областях. С этим проектом ребенок выиграл много конкурсов всероссийского и международного масштаба, получил грант на развитие, то есть денежную премию на продолжение работы над проектом», — рассказала Кивва.

Сейчас, по ее словам, бывший ученик «Изобретариума» успешно поступил в МГТУ имени Баумана и продолжает работать над своим проектом уже в вузе. А в центре дополнительного образования выступает в качестве научного руководителя для других детей.

Другой ученик «Изобретариума» в рамках своей проектной работы изобрел новый вид двигателя внутреннего сгорания.

«Это более экономичная модель, чем существующая. Проект претендует на серьезное взрослое изобретение, уже собрана документация, чтобы его патентовать», — объяснила Наталья Кивва.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одну группу учеников хотели отправить на конкурс, но для участия нужно было специальное оборудование — конструктор для проектирования нейроинтерфейсов. Один такой комплект обошелся бы «Изобретариуму» в несколько сотен тысяч рублей.

«Тогда наши ребята разработали свой аналог такого конструктора — это достаточно дешевая его версия, приемлемая для любого учащегося. На нем они и подготовились к этому направлению, а теперь есть идея продолжать», — рассказала Наталья Кивва.

По ее словам, разработчики оригинального конструктора внимательно следят за работой учеников «Изобретариума» и даже готовы предоставлять свое оборудование бесплатно — чтобы дети развивали продукт и предлагали свои доработки.

Еще одна разработка подмосковных школьников из «Изобретариума» нашла отклик даже за рубежом. Ученица создала устройство, которое может научить ворон собирать мусор.

«В этом устройстве тоже используются нейротехнологии, технологии машинного зрения. Проект интересен тем, что в нем есть и изучение поведения птиц с биологической точки зрения, и техническая разработка, которая может внедряться в городскую среду», — рассказала Наталья Кивва.

Такие технологии есть в разных странах мира, но российская разработка заинтересовала специалистов за рубежом, так что теперь ученица обсуждает свою технологию со старшими иностранными коллегами.