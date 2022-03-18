Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям на Украине
Небензя заявил, что Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям на Украине
Россия запросит экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме биолабораторий США на Украине. Это будет сделано в связи с вновь выявленными деталями. Такое заявление сделал постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН.
«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов», — привело РИА «Новости» слова российского постпреда при ООН.
Небензя пояснил, что документы, о которых идет речь, попали в распоряжение России в ходе специальной операции.
«Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», — добавил он.
Заседание запрошено на пятницу, 18 марта, на 17:00 по московскому времени, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Минобороны РФ ранее опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Все документы имеют подписи реальных должностных лиц, заверены печатями организаций. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Соглашение о совместной биологической деятельности было между военным ведомством США и Минздравом Украины, следует из данных министерства. При этом реальным получателем денежных средств были лаборатории украинского Минобороны, которые находятся в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.