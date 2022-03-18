Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям на Украине

Россия запросит экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме биолабораторий США на Украине. Это будет сделано в связи с вновь выявленными деталями. Такое заявление сделал постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов», — привело РИА «Новости» слова российского постпреда при ООН.

Небензя пояснил, что документы, о которых идет речь, попали в распоряжение России в ходе специальной операции.

«Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», — добавил он.

Заседание запрошено на пятницу, 18 марта, на 17:00 по московскому времени, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Минобороны РФ ранее опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Все документы имеют подписи реальных должностных лиц, заверены печатями организаций. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Соглашение о совместной биологической деятельности было между военным ведомством США и Минздравом Украины, следует из данных министерства. При этом реальным получателем денежных средств были лаборатории украинского Минобороны, которые находятся в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.