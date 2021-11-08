Ненужные люди. Войска движутся к границе Белоруссии из-за мигрантов

Миграционный кризис, начавшийся на границе Польши и Белоруссии этим летом, достиг апогея. На приграничном участке скопилось огромное количество мигрантов. Польский МИД обвинил белорусскую сторону в попытках довести ситуацию до человеческих жертв. На фоне эскалации Литва решила передислоцировать свои войска. В Польше приведены в боевую готовность 12 тысяч военных.

Белоруссия обвиняет Польшу

О том, что к пункту пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе движутся сотни мигрантов, стало известно 8 ноября. В погранкомитете Белоруссии подтвердили передвижение толпы людей по трассе в Гродненской области. Но заверили, что принимают меры для безопасности беженцев, которые следуют по магистрали.

В погранкомитете назвали это «шагом отчаяния», на который мигрантов подвигли «равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», сообщило БелТА.

Один из беженцев сообщил агентству, что в группе порядка полутора тысяч человек. «Все мы практически курды. Конечная цель маршрута для многих — Германия», — пояснил он.

По его словам, среди них есть беременные женщины, дети, у них нет воды, еды и теплых вещей.

Чего боится Польша

Если в Белоруссии считают, что мигранты двинулись к границе из-за действий польских властей, то в Польше убеждены, что в этом виновато белорусское правительство. По мнению замглавы польского МИД Петра Вавжика, Белоруссия пытается довести ситуацию на границе до смертельных случаев.

«Я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут жертвы на какой-либо из сторон», — сказал он в эфире Польского радио.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши уже заявляли, что будут бороться с незаконной миграцией, которую Белоруссия искусственно создала на границе двух стран.

По словам заместителя пресс-секретаря правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Радослава Фогеля, в стране опасаются, что на польской территории останутся более миллиона мигрантов, если их начнут пропускать из Белоруссии.

«Большинство из них отправится в Германию, откуда их отправят в Польшу. И мы останемся с миллионом таких мигрантов, потому что Белоруссия не примет их вновь», — процитировал его ТАСС.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что министерство повысило уровень боевой готовности войск. Границу, по его данным, охраняют 12 тысяч польских солдат.

«Обстановка на границе становится все более напряженной. Подобные ситуации стали почти обычным явлением», — добавил он.

Литва в ожидании вторжений

На обострение обстановки в приграничной зоне обратили внимание и в Литве. Глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что литовские Вооруженные силы будут передислоцированы, сообщило местное издание LRT.

«Конечно, это (передвижение мигрантов — прим. ред.) означает, что мы можем ожидать подобных вторжений и атак. Поэтому все наши ведомства максимально подготовлены, там максимальные силы наших офицеров и армии», — сказала министр.

Помимо этого, Билотайте предложила ввести чрезвычайное положение. Это предложение должно быть рассмотрено правительством и для принятия решения, добавила она.

Реакция Кремля

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши прокомментировали сегодня в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз.

Он также выразил уверенность, что миграционные службы Белоруссии примут меры, чтобы обстановка оставалась в законном русле.

«Не сомневаемся, что учитываются беспокойства о переходе мигрантов на нашу территорию», — заключил Песков.