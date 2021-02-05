Причиной смерти актера Альшанского назвали инфаркт. Сердечные болезни стали молодеть

Актер Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. Предварительной причиной смерти назвали инфаркт. Это не первый случай, когда атеросклеротическая болезнь приводит к уходу из жизни известных людей в молодом или зрелом возрасте. Инфаркты и сердечная недостаточность забирают с собой все больше молодых людей, которым достаточно было пройти профилактику, чтобы купировать течение болезни.

Виталия Альшанского без сознания в квартире нашла его крестная Элеонора Шашкова. Она не могла дозвониться два дня подряд и отправилась к нему домой. При попытке достучаться в квартиру дверь ей никто не открыл. Тогда она вызвала на место полицию.

«Когда дверь взломали, он лежал лицом к стене», — рассказала Элеонора Шашкова в беседе с «360».

Она тут же вызвала медицинскую бригаду, но врачи приехали, когда сердце актера уже остановилось. Медики констатировали смерть.

«Предполагают инфаркт, но еще будут разбираться, будет вскрытие», — рассказала крестная артиста. Он отметила, что у Альшанского были проблемы с давлением. Но в последнее время он чувствовал себя вполне нормально и собирался работать. В правоохранительных органах заявили, что по факту смерти артиста проведут проверку.

Виталий Альшанский снимался в сериалах «Бригада», «Полицейский с Рублевки», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» в основном играл роли второго плана.

Изношенные сердца

Это не первый актер, который скончался от проблем с сердцем. В январе наступившего года от сердечного приступа умер актер из сериала «Метод» Дмитрий Гусев. Его тело нашли за рулем автомобиля, который стоял на проезжей части Первой Курьяновской улицы.

Его коллега по сериалу «Скорая помощь» Александр Тютин заявил, что 44-летний актер никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. По его словам, за три года съемок он никогда не видел, чтобы у Гусева были приступы или он жаловался на сердце.

«Может быть просто не замечал, мы не каждый день снимались» — не исключил он.

Инфаркт стал причиной смерти актера Василия Савинова, снимавшегося в «Глухаре» и «Папиных дочках». Он умер в 51 год. За день до смерти он выписался из медико-хирургического центра имени Пирогова.

Источник фото: РИА «Новости»

Перед тем, как лечь в больницу он готовился к премьере спектакля в Московском драматическом театре «Сопричастность». Он не обращал внимания на боль в груди и продолжал работать.

В один из дней его доставили в центр имени Пирогова, где положили в кардиореанимацию. После его перевели в обычную палату. Когда его состояние стабилизировалось, то его отправили домой, где он умер на следующий день.

Молодой актер Василий Лыкшин, известный по фильму «Ангел на обочине» и сериалам «Ранетки» и «Громовы», умер от сердечной недостаточности в 22 года.

Источник фото: kinopoisk.ru

Когда ему не давали ролей, то он, чтобы обеспечить жену и новорожденную дочь трудился грузчиком и рабочим сцены, где собирал декорации. Вечером после очередной смены он вернулся домой и пожаловался на сильную усталость. Но на следующее утро он не проснулся. То, что причиной смерти стала сердечно-сосудистую недостаточность, врачи установили после вскрытия.

Молодеющая болезнь

Атеросклеротические заболевания перестали быть болезнями пожилых. Молодые и зрелые люди все чаще испытывают проблемы с сосудами, что в результате приводит к инфарктам. Об этом «360» рассказал профессор клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии первого МГМУ имени Сеченова Роман Комаров.

«Образ жизни в мегаполисе накладывает свои отпечатки. Люди много работают, подвергаются стрессам, не питаются регулярно так, как надо, а если едят, то на бегу. Все это омолаживает атеросклероз», — заявил он.

По словам эксперта, раньше на проблемы с сосудами и сердцем жаловались в основном пожилые люди. Сейчас все больше молодых пациентов, которые сталкиваются с такими же проблемами.

Роман Комаров дал два совета, чтобы избежать в будущем проблем с сердцем и сосудами. Здоровый образ жизни и медицинские осмотры хотя бы раз в год. Есть масса неинвазивных методов, которые позволят проверить работу сердца.

«Холтер. Суточный монитор, который снимает кардиограмму, есть есть неинвазивная диагностика коронарных артерий. Если есть какая-то проблема, то можно искать пути решения», — пояснил профессор.

Он подчеркнул, что многие могут даже не подозревать о том, что у них есть сердечные проблемы. При инфаркте всегда есть боль, но она может быть не слева в районе груди, а отдавать в лопатку или живот.

«Боль может быть разной локализации. Нужно сразу проходить диагностику: делать электрокардиограмму, сходить на УЗИ, поносить холтер. Это доступные во многих поликлиниках неинвазивные методы. Нужно щепетильно к себе относиться и регулярно проходить диагностический скрининг», — посоветовал Роман Комаров.

Он пояснил, что многие люди, испытывая боль списывают ее на неврологию. Но если она есть, то сначала нужно исключить сердечные заболевания, потому что от них можно умереть, а от неврологии нет.