Тетя актера Альшанского назвала предварительную причину его смерти

Тетя актера Виталия Альшанского назвала предварительную причину его смерти. Пока врачи предполагают, что у мужчины случился инфаркт.

«Вызвала полицию, потому что он два дня не выходил на связь. Когда дверь взломали, он лежал лицом к стене. <…> Предполагают инфаркт, но еще будут разбираться, будет вскрытие», — сказала «360» тетя актера Элеонора Шашкова.

Ранее стало известно о смерти Альшанского. К нему в гости приехала знакомая, но никто не отвечал на звонки. Дверь пришлось взломать. Приятельница рассказала, что у актера были проблемы с давлением, но в последнее время он себя чувствовал нормально.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске (Ростовская область). Потом перебрался в Москву, где поступил в Щукинское училище на режиссерский факультет. Служил в театре имени А. С. Пушкина и Театре Ролана Быкова.

Играл в таких сериалах, как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Бригада», «Кто в доме хозяин?», «Полицейский с Рублевки». Появлялся также в фильмах «Бумер», «Про любоff», «Мама не горюй — 2» и других.