Алмазная пыль в Москве еще может повториться. Нужны лишь мороз и солнце

Благодаря аномальным морозам и высокой влажности жителям Москвы удалось увидеть редкое явление — алмазную пыль. Обычно его можно наблюдать в местах с ясным небом и температурой воздуха ниже -15 градусов.

Холода в Москве

Последние несколько дней в Москве наблюдается аномально холодная погода. Во вторник, 21 декабря, в столице зафиксировали самую морозную ночь за последние 50 лет. Температура опустилась ниже -22 градусов.

Однако именно такие морозные условия позволили россиянам увидеть несколько красивых природных явлений. Сначала это было гало — атмосферное оптическое явление, появляющееся в морозную и ясную погоду из-за преломления света и имеющее форму круга, кольца или дуги. А потом в Москве заметили алмазную пыль.

Алмазная пыль в атмосфере

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram объяснил, что для Центральной России это достаточно редкий вид твердых осадков. Они принимают форму мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, а сам феномен образуется при ясном или почти ясном небе.

«Алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим, когда крошечные кристаллы, отражают свет. Этот сверкающий эффект дает феномену его название, так как он выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов», — написал он в своем Instagram.

В России такое явление обычно называют ледяными иглами.

Источник фото: https://www.instagram.com/p/CXzdoJxN_xX/

Алмазная пыль по своей форме похожа на туман, только состоит она не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда. А еще при ней практически не уменьшается видимость.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360», что образуется подобная пыль благодаря эффекту вымораживания.

«Влага, содержащаяся в воздухе, за счет низких температур конденсировалась и превратилась в ледяные кристаллы. На них и произошло это интересное оптическое явление», — заявил он.

Синоптик отметил, что из-за того, что в толще атмосферы образовались мельчайшие кристаллики льда, на которых произошло преломление света, москвичам удалось запечатлеть разные оптические эффекты.

Редкость для Москвы

Чаще всего алмазная пыль наблюдается в Антарктике и Арктике, а в отдельных внутренних районах Антарктиды ее видно в среднем 316 дней в году. По словам Тишковца, там более 70% осадков выпадает в виде алмазной пыли.

В целом ее можно наблюдать в любом регионе, где температура опускается ниже -15 градусов, а небо остается ясным или малооблачным. Поскольку для Центральной России такие погодные условия являются редкостью, то и появление алмазной пыли в Москве можно назвать чем-то уникальным.

«Если в Москве вновь будет ясная морозная погода с температурой порядка -25 градусов, то сможем еще раз лицезреть это явление», — сказал Шувалов.