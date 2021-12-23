Редкую алмазную пыль заметили в атмосфере Москвы. Это явление характерно для Арктики

Из-за аномального мороза и высокой влажности в атмосфере Москвы зафиксировали редкую алмазную пыль. Как правило, это явление наблюдается в Антарктиде и Арктике.

Алмазную пыль также называют осадками ясного неба или ледяными иглами, рассказал у себя в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он пояснил, что речь идет о мельчайших ледяных кристаллах, парящих в воздухе.

Ее можно заметить по кратким вспышкам, возникающим, когда эти крошечные кристаллы отражают свет. Именно сверкающий эффект дает феномену его название, так как он выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов, пояснил эксперт.

По словам Тишковца, часто алмазная пыль ассоциируется с ореолами, такими как гало, ложная Луна или Солнце, световыми столбами. В отдельных внутренних районах Антарктиды алмазную пыль можно наблюдать почти 316 дней в году.

По прогнозу метеоролога, в скором времени в столичном регионе должно потеплеть. Пик полярного вторжения уже пройден, поэтому морозы будут медленно отступать.