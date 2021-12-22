Дубак в платье и пухлые котики. Как Москва и Подмосковье переживают сильнейший за полвека мороз

Москву и Подмосковье накрыло волной сильного холода. Минувшая ночь стала самой морозной в столице за последние полвека. На станции ВДНХ зафиксировали -22,8 градуса, а в Черустях и вовсе -28,8. Собрали в соцсетях фото и видео жителей, переживающих аномально холодные дни.

Многих такая погода не останавливает от прогулок. Пользователи делятся снимками заснеженных улиц и парков.

«Морозко старается вовсю. -24 градуса», — поделилась жительница Тимирязевского района.

Девушка из Истры рассказала, как ходила кормить птиц в лес.

«Дятлы надулись пуховыми шарами и сидели у кормушек, нехотя попрыгали от меня по стволу, но не улетали. А на обратном пути на рябине встретила дрозда, он тоже никуда не улетел, а стал клевать ягоды. Страшно в такой мороз без еды. Все к ней жмутся поближе», — рассказала она.

От сильного мороза ресницы на улице покрываются инеем и становятся белоснежными. Фото с такими макияжем тоже появилось в Instagram.

«Национальный русский макияж, или коротко о погоде в Москве», — написала автор снимка. В комментариях подписчики признались, что им холодно даже просто смотреть на нее.

У некоторых жителей просто нет возможности не выходить на улицу, пусть и в такой мороз. Среди них, конечно, владельцы собак. Они тоже делятся фото своих питомцев, которые, судя по кадрам, вполне довольны происходящим и радуются снегу.

Был замечен в Instagram и не слишком радостный кот. Несмотря на грустный взгляд, он очаровал девушку, которая опубликовала его фото.

«Шикарный подмосковный котик!» — написала она.

Мороз и солнце, и гало

Сегодня из-за мороза жители московского региона смогли наблюдать гало в небе. Оно появляется в морозную и ясную погоду из-за преломления света.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец у себя в Instagram рассказал, что при такой аномально низкой температуре можно устроить дубак-челлендж. Это такая русская забава, по правилам которой горячая вода на морозе выплескивается в воздух <…> и превращается в эффектные снежные брызги, пояснил он. Однако пока в соцсетях видео таких увеселений не появилось.

Моноколеса и сарафаны

Из-за сильного холода и гололедицы водителей в московском регионе призвали пересесть на общественный транспорт. При этом на трассе, несмотря на опасную обстановку, успели снять отважного мужчину на моноколесе.

Поражали горожан и случайные прохожие, которые одевались, мягко говоря, не по погоде. Например, одна женщина умудрилась пройтись по улице в летнем платье и шлепанцах.

«Девушка купила новое платье летнее. А до жары долго ждать. Нужно всем показать», — предположили в комментариях к видео.

Когда уйдет мороз

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что эта волна холода станет большим испытанием, отклонения от нормы составят 7-12 градусов.

Ситуация начнет меняться с четверга — 23 декабря днем синоптики обещают около -13 мороза, в пятницу «потеплеет» до -10, в субботу днем температура будет колебаться в районе -9…-5 градусов.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал россиянам проводить меньше времени на улице.

По его словам, даже у людей без хронических заболеваний органов дыхания морозный воздух может вызвать затруднение дыхание или спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде, подчеркнул он.