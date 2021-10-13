Актер из «Улиц разбитых фонарей» может сесть на 20 лет. Его обвиняют в педофилии и спаивании подростков

Против актера Никиты Струкова, известного по ролям в полицейских сериалах, завели еще одно уголовное дело — за спаивание несовершеннолетнего. Перед этим его обвиняли в развратных действиях против подростков. Актер не отрицает, что водил мальчиков к себе домой, но их отношения описывает исключительно как дружеские.

Против актера Никиты Струкова завели очередное уголовное дело, на этот раз речь идет о спаивании несовершеннолетнего — вовлечении в антиобщественную деятельность. Об этом со ссылкой на неизвестный источник написал РЕН ТВ.

Следствию, по информации kр.ru, стало известно о том, что с 1 октября 2019 года по 24 января 2021 года Струков якобы регулярно склонял к употреблению спиртного школьника, которому на тот момент было 14-15 лет. Пятый канал уточнил, что речь идет о совместном распитии алкоголя в течение нескольких месяцев в 2018–2019 годах.

Обвинения в педофилии

Звезду полицейских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», а также фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» Никиту Струкова обвиняют в педофилии с января 2021 года. Тогда родители 15-летнего подростка обратились в полицию после того, как сын рассказал им о домогательствах со стороны актера.

Струков якобы познакомился с подростком в детском лагере, где подрабатывал вожатым, а потом пригласил к себе в квартиру на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. Там актер якобы «трогал ребенка в неположенных местах».

Следком писал, что подозреваемый «неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летнего подростка». Против Струкова возбудили дело по соответствующей статье и отпустили под подписку о невыезде.

Также СМИ писали о том, что в компьютере актера нашли порнографические материалы «нетрадиционного характера». РИА ФАННикита Струков заявил: «Кто-то [на меня] настучал, кому-то я дорогу перешел».

В апреле 2021 года против Струкова возбудили еще два уголовных дела с тем же составом преступления и взяли его под стражу. По версии правоохранителей, у актера были еще как минимум две жертвы — тоже мальчики переходного возраста. Один эпизод, по данным kр.ru, относился к сентябрю 2020 года, а второй — к октябрю 2019-го.

Один из заявивших на Струкова в полицию рассказал о том, что тот просил его раздеться и трогал за половой орган в апреле 2020 года. В это время мальчик учился в седьмом классе, писала «Фонтанка».

Если следствие установит, что в отношении подростков были совершены насильственные действия сексуального характера, а их точное определение закон не дает, то актеру может грозить до 20 лет тюрьмы, заявила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Но это если будет доказана его вина, что это не просто оговор — ведь разные бывают ситуации. Не исключено, что подросток действительно распивал с актером алкоголь, тот его растлевал, но было ли действие сексуального характера, установят экспертизы. Но сделать это очень сложно, потому что прошло много времени», — подчеркнула она.

Если же доказаны будут только развратные действия и вовлечение в распитие алкоголя, наказание составит до шести лет.

Оправдания актера

В январе 2021 года Никита Струков обвинения отверг, заявив, что он правда приводил мальчика в свою квартиру, но их отношения были исключительно дружескими. В интервью Пятому каналу он заявил, что общался с матерью первого подростка, обвинившего его в домогательствах. Дети же, по его словам, относились к нему как к родному.

«Они все считают меня кто отцом, кто дедом. И мне очень трудно объяснить. <…> Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве [случаев] без родителей бывает, я не могу ему сказать: „Пошел вон!“, потому что законом запрещено», — объяснил тогда актер.

Говорить о домогательствах, по его мнению, подросток мог под давлением.

«Мальчика я даже не помню, но тут же оказался адвокат, обе сестры, а сестры его вот так держат (показал кулак — прим. ред.). Так что какие-то показания он мог давать еще там», — говорил он.

При этом он отметил, что понимает, что детей трогать нельзя ни при каких обстоятельствах, и сам он этого никогда не делал.

«Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю», — сказал актер.

Чем известен Никита Струков?

Никита Струков живет в Санкт-Петербурге, про его личную жизнь почти ничего не известно — только то, что он не женат. Актер окончил Ленинградский институт театра, музыки и кино по специализации режиссуры и психологии детского творчества. Также он учился в Педагогическом университете имени Герцена на детской психологии.

В кино актер чаще всего снимался на второстепенных ролях, например, в третьем и 11-м сезонах «Улиц разбитых фонарей», а также в «Операх 3», «Убойной силе 3», «Мушкетерах Екатерины» и некоторых других. Также в фильмографии Струкова есть несколько полнометражных фильмов, в том числе «Трудно быть богом», «Танго на Дворцовой площади» и «Без видимых причин».

С детьми Никита Струков работал параллельно со съемками. По данным kр.ru, начал он еще в 1980 году, работал в лагерях «Зеркальный», «Орленок» и некоторых зарубежных с 1998 по 2017 год. В резюме от 2019-го, опубликованном изданием, он писал, что является исполнительным директором международного лагеря Savo-Ilo.

Актер также указывал на то, что является мастером спорта по хоккею, преподавателем различных мастер-классов, в том числе по театральному искусству, фотографии, психологии, истории и лидерству.

Воспитанники Струкова, по информации kр.ru, своего наставника защищали. Они отрицали, что он кого-то домогался. Его ученики описывали актера как хорошего и веселого человека, который не выделял никого из детей, тем не менее был ими любим.

Один из деловых партнеров Струкова рассказал изданию Life, что сам был его учеником. Мужчина познакомился с актером в возрасте 12 лет и именно благодаря Струкову сам стал вожатым. Но никаких странных наклонностей у своего учителя собеседник Life не замечал, хотя многие видели, что актер мог иногда обнимать детей, когда другие вожатые себе такого не позволяли.

«Многие понимали, что Никита Игоревич переступал через эту грань. Но ни меня, ни моих друзей он никогда не приглашал к себе и не предлагал что-то такое. Никогда за ним это не наблюдалось. А теперь такие новости. Не могу представить, что мой учитель способен на такое», — сказал он.