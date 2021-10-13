Актера из «Улицы разбитых фонарей» заподозрили в спаивании детей

Российского актера Никиту Струкова обвинили в спаивании детей. Новую информацию от правоохранительных органов передал телеканал РЕН ТВ.

Никиту Струкова уже подозревают в педофилии, в апреле этого года актера задержали. Но сейчас следователи якобы установили, что с 2018 по 2019 год он также не один раз склонял детей к употреблению алкоголя. Теперь уголовное дело возбуждено и по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Струкова подозревают в совращении учащегося седьмого класса и в попытке совращения одного из студентов колледжей Санкт-Петербурга. Полиция задержала мужчину уже после заявления подростков, но тот решил все отрицать.

По версии следствия, Струков работал вожатым в детском лагере, где и познакомился с ребенком, которого потом пригласил к себе. Мальчик обвинил его в противоправном действии. Позже правоохранителям удалось найти информацию о том, что мужчина совершал развратные действия в отношении трех детей.

Никита Струков снимался в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Опера: хроники убойного отдела» и ряде других картин.