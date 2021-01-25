СМИ: актера из «Улиц разбитых фонарей» обвинили в педофилии

На артиста завели уголовное дело о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Заявление написал 15-летний подросток. Парень рассказал, что познакомился с 62-летним Струковым в детском лагере под Санкт-Петербургом. Там артист работал вожатым.

Школьник утверждает, что он общался со старшим товарищем как с другом. Потом Струков позвал его в гости на Канонерский остров и «трогал в неположенных местах». Молодой человек обратился в полицию после того, как о случившемся узнали его родители. Пока Струков находится под подпиской о невыезде.

Кроме сериала «Улицы разбитых фонарей» зрители могли видеть актера увидеть в «Убойной силе» и фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».