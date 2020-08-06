После претензии ФАС «Аэрофлот» прекратил продажу билетов в закрытые из-за коронавируса страны. Одним пассажирам перевозчик вернет деньги, другим выдаст ваучер. В Госдуме считают, что ситуация довольно странная. Сначала компания продала то, чего нет, а теперь предлагает людям согласиться на «денежный суррогат».

«Аэрофлот» снял с продажи билеты по закрытым из-за коронавируса направлениям: в Грецию, Нидерланды, США, Италию, Германию, Австрию и другие страны. Тем, кто оплатил перелет до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, предлагается оформить ваучер. Купившим билеты после 1 мая вернут деньги, уточняется на сайте авиакомпании.

В марте Россия приостановила международное авиасообщение. Однако «Аэрофлот» не прекращал продажу билетов по закрытым направлениям. А 4 августа Федеральная антимонопольная служба заявила, что это может нарушать права пассажиров.

«По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры», — добавили в ФАС.

Билетная безнаказанность

30 июля Общероссийское объединение пассажиров направило в Росавиацию письмо с просьбой запретить компании продавать несуществующие билеты по закрытым направлениям.

По мнению представителей организации, «Аэрофлот» надеялся, что полеты возобновятся гораздо раньше. Продажей билетов на возможные рейсы перевозчик снижал риски запуска пустых самолетов при открытии границ, пояснил «360» председатель объединения Илья Зотов.

«Вторая причина — „Аэрофлот“ пытался получить некие деньги, чтобы продолжать свою операционную деятельность. Деньги достаточно легкие: люди видят билеты, их приобретают, а потом уже идет возврат ваучерами. Это не совсем приятное отношение к пассажирам», — добавил Зотов.

В ближайшее время представители объединения планируют обратиться в Конституционный суд за разъяснением, не нарушает ли положения Конституции вообще возврат стоимости билетов ваучерами.

«Но мы считаем, что „Аэрофлот“ не накажут, потому что это ведущая авиакомпания страны. В своем заявлении мы не хотели их наказывать, мы только хотели приостановить продажи. Нам этого было достаточно, потому что мы знаем, что их не накажут», — заключил Зотов.

Продать то, чего нет

Ситуация с «Аэрофлотом» довольно странная, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. И странности эти начались с тех пор, как компанию застукали на торговле билетами на грузовые рейсы. Теперь перевозчик отличился с продажами по закрытым направлениям.

«С точки зрения клиента, конечно, это достаточно странно в этой ситуации. Я думаю, тут будет вал судебных исков, потому что продавались билеты в страну, куда запрещены перелеты. Я искренне надеюсь, что у перевозчика не получится этой новой нормой воспользоваться и дать людям ваучеры», — добавил парламентарий.

Ионин не исключил, что ситуация заинтересует правоохранителей. Ведь компания сначала продавала то, чего нет, а теперь предлагает людям воспользоваться «денежным суррогатом».

Обещанного три года ждать?

В сложившейся ситуации любая авиакомпания заинтересована в притоке денежных средств, согласен глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. Учитывая, что однозначных законодательных ограничений на продажу билетов не было, перевозчики действовали в пределах дозволенного.

«Хотя, конечно, это довольно рискованная политика. Пассажиры, которые приобрели такие билеты, как показало время, оказались в проигрыше. Сложно сказать, в какой мере авиакомпании подразумевали именно такой вариант развития событий. Но риски существовали, и сейчас существуют риски, что достаточно много времени может пройти, прежде чем авиасообщение с некоторыми странами будет открыто», — сказал Пантелеев.

Что касается ваучеров, то формально они российскими законами не легализованы. Есть только решение правительства, которое для приобретенных до 1 мая билетов дало компаниям право в одностороннем порядке расторгать или пересматривать условия договора о перевозке и устанавливало трехлетний срок для возврата денег.

«Каких-то документов, которые бы разрешали авиакомпаниям продавать билеты, отменять рейсы и не возвращать деньги, откладывать решение этого вопроса на три года, для билетов, проданных после 1 мая, таких послаблений нет», — подчеркнул Пантелеев.

«360» направил запрос в «Аэрофлот», но на момент публикации на него не ответили.