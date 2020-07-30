«Аэрофлот» предложил пассажирам билеты на несуществующие рейсы. После отмены рейса деньги не возвращают

Россияне пожаловались на авиакомпанию «Аэрофлот». Она продает билеты в страны, границы с которыми из-за пандемии коронавируса еще закрыты. Россияне в надежде покупают такой билет, а ближе к вылету рейс отменяется.

Как сообщает РИА «Новости», общероссийское объединение пассажиров уже направило в Росавиацию письмо с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать такие билеты.

«В период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, ПАО „Аэрофлот“ осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет», — говорится в письме.

При этом отмечается, что за такие билеты пассажиры не могут вернуть свои деньги. Вместо этого «Аэрофлот» предлагает ваучеры. По мнению объединения, такими действиями авиакомпания нарушает законодательство.

«Прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств», — сказано в документе.