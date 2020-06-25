Груз пассажиров. Как «Аэрофлот» вывозит россиян за рубеж до возобновления международных полетов

С конца марта Россия прекратила международное авиасообщение. Вот только у некоторых людей есть шанс попасть за рубеж — правда, не во все страны. При перелете «Аэрофлотом» достаточно иметь загранпаспорт и разрешение на въезд в другую страну. Но вот сможете ли вы вернуться в Россию, остается под вопросом.

27 марта из-за пандемии коронавируса правительство РФ прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Исключение сделали для вывоза россиян из-за рубежа, а также «полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства».

Несмотря на это, как минимум с начала июня «Аэрофлот» выполняет «эксклюзивные люксовые» рейсы за рубеж, пишут «Ведомости». Сейчас авиакомпания летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим.

«Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — заявили изданию два сотрудника «Аэрофлота». Информация о полетах подтверждается данными сервиса flightradar24.

Источник фото: flightradar24

Источник фото: flightradar24

Сейчас на сайте перевозчика свободно продаются билеты, например, в Нью-Йорк на 28 и 30 июня. Как пояснил «360» руководитель Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, «билеты продают только тем, у кого вид на жительство, или иностранцам с иностранным гражданством».

Источник фото: «Аэрофлот»

Грузо-пассажирский рейс

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил «360», что перевозчик развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. В основном перевозят медицинское оборудование и средства защиты, различные товары и материалы, запчасти и комплектующие для самолетов. Но чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо, чтобы грузовые рейсы были регулярными. И если компания понимает, что салон окажется незаполненным, то, чтобы не гонять полупустой самолет за рубеж, продает билеты на этот грузо-пассажирский рейс.

В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, вполне допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы. Но только и строго тех, кому разрешен въезд в страну назначения. Например, дипломатов, иностранных граждан, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство. А также других особых категорий Михаил Демин официальный представитель «Аэрофлота».

Перелеты возможны только в те государства, чьи власти готовы принимать российских туристов. В Евросоюз, например, слетать не получится. Но назвать такие грузо-пассажирские рейсы эксклюзивными нельзя, подчеркнул Демин.

«Их „эксклюзивность“ определяется тем, что наших туристов в большинстве стран принимать пока не готовы. А в чем определяется „люксовость“ этих рейсов, мы, честно говоря, так и не поняли», — добавил представитель авиакомпании.

В Росавиации и Минтрансе на запросы «360» не ответили.

В США по обычной визе

Но, похоже, право въезда могут обеспечивать и обычные действующие визы и загранпаспорт. Москвичка Александра Фомина 23 июня улетела в Нью-Йорк рейсом «Аэрофлота». А в графе «цель поездки» написала «посещение друзей». Хотя в настоящее время вроде как вылететь из России за рубеж можно только на работу, учебу, лечение или для ухода за родственниками.

«Никаких специальных документов ни по работе, ни на лечение или к родственникам, только билет прямым рейсом из Москвы, виза B1/B2 и немного упорства в достижении цели. Написала на страничку американского посольства в Facebook и уточнила, можно ли мне лететь, если я не гражданин США и хочу навестить друзей», — сообщила девушка.



Каждые три часа в полете пассажирам выдавали новые маски. В Нью-Йорк перевозчик летает по вторникам и воскресеньям. Билеты на грузо-пассажирские рейсы «выкидывают» каждую неделю на ближайшие несколько дней. Но вернуться обратно можно только с 1 августа. Желающим посетить США россиянам Александра рекомендовала покупать билеты на прямые рейсы. Из Европы на территорию страны впускают исключительно резидентов.

Работа на выезд

Остается непонятным, почему «Аэрофлот» вопреки постановлению правительства перевозит пассажиров за рубеж, заявил «360» депутат комитета по контролю и регламенту Госдумы Андрей Альшевских. По его мнению, компетентные органы должны проверить эти факты и дать им оценку с юридической точки зрения. А пока «вопросов больше, чем ответов».

«Если есть такая информация, нужно, чтобы контролирующие органы проверили, есть ли подтверждение этой информации. И если есть, чтобы сказали, на основании чего это произошло. И если будут выявлены нарушения, я считаю, надо привлекать к ответственности», — пояснил Альшевских.

Выездные рейсы из России продолжает не только «Аэрофлот», но и некоторые другие российские авиакомпании. Их график обязательно согласовывается с Росавиацией, сообщил «360» глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Российское законодательство выезд из страны не регламентирует. Оно регламентирует въезд. Если у американцев такие правила, что они кого угодно по такой простой [въездной] процедуре готовы принять, то почему бы и нет?» — добавил Пантелеев.

Эксперт предупредил, что до официального возобновления международного сообщения существуют риски отмены рейсов. Ответить на вопрос, почему Минтранс и Росавиация не обращают внимания на международные грузо-пассажирские перевозки «Аэрофлота», Пантелеев затруднился.