Израильская гимнастка Линой Ашрам, победившая россиянку Дину Аверину на Олимпиаде, прокомментировала свое золото в индивидуальном многоборье. Она противопоставила себя русским и описала, как добилась успеха. Ее слова стали новым витком скандала вокруг гимнасток.

Ашрам не рассчитывала на золото

Интервью у олимпийской чемпионки взяло издание Israelhayom. Гимнастка рассказала, что до сих пор живет в мечте и до конца не осознает, что действительно победила на Олимпиаде.

«Я приехала в Токио с целью отдать все свои силы и ощутить свое присутствие на Олимпийских играх. Я знала, что если у меня все получится, я смогу вернуться с какой-то медалью, но я не могла себе представить, какого цвета она будет. Мысль, что это будет золото, не приходила мне в голову», — пояснила спортсменка.

По словам Ашрам, она много плакала, когда узнала о своей победе, и всю следующую ночь не могла сомкнуть глаз. Она рассказала журналистам, что каждый раз, когда видела себя в лидерах таблицы, говорила себе, что еще не конец: ведь есть российские и белорусские гимнастки.

«В конце финала я подошла к Дине [Авериной], которая стала второй, и я хотела ее поздравить. Но она плакала и была не в состоянии разговаривать. <…> Это происходит, потому что они (русские — прим. ред.) к этому не привыкли. Их гимнастки всегда побеждают, и вдруг случилось это. Может, они думали, что все у них в кармане», — пояснила спортсменка.

«Я нерусская»

В конце гимнастку спросили о прозвище Черная пантера, которое ей дали еще в подростковом возрасте и которое отражает цвет кожи чемпионки. Отец Ашрам имеет родственников в Йемене, а у матери греческие корни. Но оба родились в Израиле.

«Мне нравится цвет моей кожи. Я горжусь своим происхождением, местом, откуда я, и кем я являюсь. <…> Ясно, что я нерусская, и я думаю, что это еще больше доказывает, что, несмотря на то, что я нерусская, я все же добиваюсь успехов», — подчеркнула девушка.

То, что девушка лишь подчеркивала свою индивидуальность, «360» сказал и главный раввин Волгограда Залман Йоффе. Он уверен, что недопонимание могло произойти просто из-за неудачного перевода.

Это переведенные на русский язык слова, переведенные с искажением. Однозначно с искажением. Израильтяне не националисты. Она подчеркнула свою индивидуальность Залман Йоффе.

Золото Ашрам и серебро Авериной

Ашрам 7 августа завоевала золото на Олимпиаде в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Это вызвало бурную реакцию российской стороны, ведь впервые за 25 лет страна оказалась без золотой медали в индивидуальном многоборье в гимнастике.

Дина Аверина, которой прочили победу, неожиданно получила серебряную медаль, ее сестра-близнец Арина стала лишь четвертой. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сочла судейство несправедливым. При этом 14 августа тренер Ашрам Айелет Зуссман комментировала итоги соревнований и заявила о неумении россиян достойно проигрывать.