Россия опротестует решение о судействе по художественной гимнастике в Токио

Россия подаст протест на решение технического комитета Международной федерации по гимнастике (FIG) о судействе на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.

По ее словам, российская сторона тоже делает анализ по выставлению оценок на соревнованиях по художественной гимнастике и готовит материалы, которые будут предъявлены в FIG, сообщило РИА «Новости».

«Мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы», — подчеркнула Винер-Усманова.

Она отметила, что это было подтверждено оценками независимых судей высшей категории. По словам тренера, у России есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения.

«Если когда-то мы защищали технический комитет, а FIG обвиняла судей, то сейчас все наоборот. В то время не было таких ужасных результатов, которые были сейчас», — добавила тренер.

По ее словам, речь идет не только о ситуации с Диной Авериной, но и протестах, которые просто лились рекой и которые разбирали не по правилам. Причем все это было видно даже по телевизионной трансляции.

«Сейчас мы говорим о том, что надо обратить внимание на технический комитет, возглавляемый Натальей Кузьминой, и на судей, которые были там на соревнованиях: по какому праву, по каким критериям они были вызваны», — заключила она.

Ранее FIG опубликовала заявление о судействе на ОИ в Токио. В нем говорилось о том, что специалисты технического комитета не выявили предвзятости и нарушений в работе судей и сочли, что распределение мест и результаты олимпийских соревнований по художественной гимнастике были справедливыми.

Золотая медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде досталась израильтянке Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина получила серебро, а ее сестра Арина Аверина стала четвертой. Это был первый случай за 25 лет, когда Россия осталась без золота по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Тогда Винер-Усманова назвала судейство позором.