7 лет тюрьмы и 6 млн штрафа. В России могут ввести уголовку за угрозы в интернете

Еще в феврале Фонд защиты национальных ценностей предложил Госдуме и Совету Федерации ввести уголовную ответственность за кибербуллинг — травлю и угрозы в интернете. На волне ужесточений из-за коронавируса эта история тоже получила огласку. «360» рассказывает, о чем на самом деле идет речь в предложении, и какие есть риски.

По данным авторов предложения, травле в интернете — личным оскорблениям и угрозам — подвергается более 70% школьников и их учителей. Такие данные предоставила проектно-учебная лаборатория Высшей школы экономики.

Невиртуальные угрозы

За последнее время в России было несколько громких случаев серьезных угроз жизни и здоровью людей, которые поступали от пользователей интернета, но оказалось, что российское законодательство не предусматривает отдельного наказания за подобные высказывания. Один из последних был в феврале: журналистке Залине Маршенкуловой угрожали расправой за то, что она вступилась за россиянок, снявшихся в «порноклипе» солиста группы Rammstein Тиля Линдемана.

Тогда стало понятно, что никакой защиты государство предоставить не может, — угрозы в Сети не считаются «реальными», особенно когда автор угроз — аноним. Но вопросом ответственности за подобные высказывания уже занимались в Фонде защиты национальных ценностей, об этом рассказал «360» соавтор предложения, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, ранее работавший над введением ответственности за распространение фейков.

Малькевич и сам становился адресатом угроз в интернете, поэтому знает не понаслышке, что это явление очень распространено. При этом он особенно отметил, что главная идея предложения заключается в том, чтобы защищенными себя чувствовали не только представители власти или какие-то известные люди.

Ранее громкие дела об угрозах были связаны с экс-губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко, детьми правоохранителей в связи с «Московским делом», журналисткой Маргаритой Симоньян и многими другими.

Основная идея — это чтобы эта инициатива распространялась на всех. Чтобы любой простой житель, которого травят, которому угрожают смертью, знал, что он защищен Александр Малькевич председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

По мнению авторов предложения, интернет сейчас стал полноценной частью жизни людей, а потому и ответственность за действия и высказывания в Сети должна быть соответствующей. Так, за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ), клевету (статьи 128.1 и 298 УК РФ), оскорбление (статья 130 УК РФ) и доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ) существует наказание в виде тюремных сроков и штрафов.

«Интернет — это место, где ты можешь находить друзей, общаться, узнавать новое, получать дистанционное образование, развлекаться, читать смотреть… Сейчас мы видим, сколько возможностей. И то, что интернет — это место, где тебя могут оскорбить, унизить, оклеветать, травить и угрожать убийством — это неправильно», — объяснил Малькевич.

Из предлагаемых санкций для злостных нарушителей спокойствия в интернете предлагают до семи лет принудительных работ за угрозу убийством или тяжким причинением вреда здоровью и штраф до шести миллионов рублей за клевету.

Побочные эффекты

Адвокат международной правозащитной группы «АГОРА» Станислав Селезнев рассказал «360» о том, что на самом деле уже существующее законодательство вполне подходит для того, чтобы наказывать людей за высказывания, явно направленные на причинение вреда.

Самая большая проблема, по мнению Селезнева, заключается в том, что правоохранители в России не привыкли серьезно относиться к подобным преступлениям — травле и угрозам в Сети. И вместо того, чтобы усовершенствовать систему отношения к правонарушениям, власти хотят ужесточить наказание.

«Если лицо знает, что за любое подобное высказывание оно будет нести ответственность, пусть даже небольшую — в размере тысячи рублей, то, получив 10, 100, 300 подобных штрафов, в зависимости от сообразительности лица, оно сменит риторику», — считает адвокат.

При этом в существующей системе, по его мнению, из-за низких стандартов доказывания, расследовать дела о кибербуллинге практически невозможно, так как в силу недостаточной подготовки обоснованно осудить можно только того, кто сам признает свою вину.

Нужно приучать сотрудников, которые занимаются этим, к тому, что слова и угрозы — это действительно серьезно, к ним нужно относиться так же, как и к другим преступлениям Станислав Селезнев адвокат международной правозащитной группы «АГОРА»

Защита от злоупотреблений

Александр Малькевич пояснил «360», что, естественно, каждое оскорбление и ругательство в Сети не будет подпадать под действие закона. «Речь же не идет про какие-то пьяные разборки типа „сдохни, тварь“, речь про конкретный развернутый текст — как тебя будут убивать за твои взгляды и так далее», — сказал он.

При этом Малькевич отметил, что, по задумке авторов проекта, дела за единичные оскорбления в комментариях, которые не переходят в методичную и организованную травлю, заводиться не должны. Собственно, одной из задач законодателей будет решение вопроса о том, где проходит граница между бытовыми склоками и словесными перепалками, которые встречаются на каждом шагу как в реальной жизни, так и в соцсетях, и серьезными угрозами, за которые обидчик должен будет ответить.

В рабочей группе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи уже начали работу над документом, при этом депутат и первый заместитель председателя комитета Сергей Боярский рассказал «360», что законодатели собираются сильно смягчить инициативу.

Депутат и первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский согласился с тем, что «неприличные слова в комментариях» не будут считаться достаточным основанием для возбуждения дела.

Мы хотим не столько карать, сколько дать возможность любому человеку вне зависимости от его статуса, финансовых возможностей получить защиту от назойливых, систематических угроз, преследований, которые действительно делают жизнь человека невыносимой Сергей Боярский депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

В первую очередь, по словам депутата, рабочая группа разрабатывает институт судебного запрета. «Это гражданский правовой инструмент, который дает возможность поставить барьер между человеком, который вас назойливо преследует, и вами. И после нарушения этого запрета могут начать возникать какие-то санкции», — заключил Боярский.

Важно то, что и авторы инициативы, и рабочая группа, занимающаяся проектом, подчеркивают, что закон не будет направлен на наложение штрафов на каждого пользователя Сети, позволившего себе неаккуратное высказывание, но на тех, кто всерьез и регулярно угрожает жизни и здоровью других пользователей. А для мелких случаев всегда есть администрация ресурсов, которая может блокировать особенно активных троллей.