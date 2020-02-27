Россиянка попросила о госзащите из-за клипа вокалиста Rammstein. Шансов мало, а угрозы все сыпятся

Залина Маршенкулова — скандальная фем-активистка, известная во многом благодаря своему Twitter, где, не стесняясь в выражениях, говорит о проблемах вокруг прав женщин в российском обществе. Она часто выступает в защиту девушек в различных резонансных историях и достаточно радикально осуждает мужскую половину общества, которая не готова признавать существование проблем.

К Маршенкуловой можно относиться по-разному: одним она нравится своей смелостью и остротой языка, другие с пренебрежением относятся к ее радикальным высказываниям, третьи, кажется, ненавидят за то, что она никогда не готова промолчать или пройти мимо…

Угрозы жизни и здоровью

Очередной ситуацией, мимо которой Залина не смогла пройти, стала травля россиянок, снявшихся в новом якобы порнографичеком клипе Тилля Линдеманна. После того как видеоролик стал вирусным, блюстители нравственности с российских форумов, типа «Двача», решили найти актрис. В Сети начали появляться не только их фотографии и имена, но и адреса, номера телефонов, страницы в социальных сетях. В адрес девушек посыпались угрозы. Началась настоящая охота.

Залина вступилась, решив, что никто и ни за какие поступки человека не имеет права так вторгаться в чужую личную жизнь и ставить под угрозу здоровье и безопасность девушек. Но резонанс в социальных сетях и СМИ привел к тому, что и саму Маршенкулову начали травить.

Например, в Telegram-канале сообщества ВБОН, которое позиционирует себя как «сообщество азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации», появилась информация о журналистке с добавлением — «за видео с избиением гарантируем награду 120 тысяч рублей».

«Защитники угрожают избить сначала девушек, теперь меня. Надеюсь, они будут снимать, как бьют женщину на пятом месяце беременности», — написала она в своем Telegram-канале.

После того как подобных постов стало много, Залина вместе со своим адвокатом из правозащитной организации «Агора» Светланой Байтуриной написала заявление в полицию. В нем она просила предоставить ей защиту в рамках закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Управление государственной беззащитности

В МВД России существует специальное Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, которое должно обеспечивать меры безопасности для тех граждан, которым угрожают. По закону такими могут считаться свидетели, потерпевшие и «иные участники уголовного судопроизводства».

По словам адвоката, государственная программа защиты свидетелей и потерпевших в России прописана очень хорошо — человеку могут выделить охрану, при необходимости, как в кино, могут даже обеспечить изменение каких-то персональных данных.

«Для того чтобы получить эти меры госзащиты, необходимо написать заявление от свидетеля либо от потерпевшего в органы предварительного расследования, которые ведут дело, в то ведомство, у кого находится дело. Эти официальные органы власти будут принимать решение, будут они предоставлять меры защиты или нет», — объяснила Светлана Байтурина «360».

При этом рассматривают такие заявления обычно три дня, но в случае с делом Залины Маршенкуловой срок продлили до 10 дней. Чем такое решение было обусловлено, никто не объясняет. За это время Управление должно будет провести проверку и установить, действительно ли есть угроза здоровью и жизни журналистки.

При этом Байтурина отметила, что для получения решения о предоставлении защиты обязательно должен быть получен уголовно-процессуальный статус свидетеля или потерпевшего, должно быть заведено уголовное дело. А что делать, пока дело не завели, никто не знает.

Как быть, когда ты еще никто, когда ты только подал заявление? По большому счету, они должны очень быстро на это среагировать, не в течение 10 дней. За 10 дней это и будет «убьют — приходите» Светлана Байтурина адвокат Залины Маршенкуловой, правозащитная организация «Агора».

По словам адвокатов и юристов, получить государственную защиту обычному человеку почти невозможно. Закон работает практически только в тех случаях, когда речь идет о защите силовиков, следователей, прокурорских работников и так далее. Адвокат Маршенкуловой добавила, что решения о назначении государственной защиты выносятся крайне редко.

«Я в своей практике сталкивалась с тем, что когда потерпевшие писали заявление, то ни разу не предоставляли в соответствии с законом меры госзащиты», — заключила «360» Байтурина.