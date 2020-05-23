От правильного фона до нужного настроения. Работающие советы для подготовки к выпускному онлайн

Из-за эпидемии коронавируса школьные последние звонки и выпускные пройдут онлайн. Но это не значит, что праздник получится менее запоминающимся. «360» спросил онлайн-ведущих, как сделать свой праздник запоминающимся.

Внешний вид

Главный совет от экспертов — даже не думать о пижамных вечеринках. Выпускной и последний звонок должны остаться в памяти как важное и торжественное событие.

«Многие девушки себе уже успели заказать платья. Чтобы платье не пропадало, будет оригинально показать. Главное — не делать пижамную вечеринку. Это все торжественно должно преподноситься», — сказал управляющий директор агентства «Звездный выпускной» Антон Сорокин.

Когда все школьники будут на одном экране, выделиться в сером платье будет сложно. Поэтому нужно заранее продумать фон. В Zoom есть возможность поставить такой фон, чтобы чувствовать себя хоть в Париже. К яркому фону нужно подобрать контрастную одежду. Для лучшего эффекта школьник может заранее выбрать место, где он будет сидеть, и повесить сзади зеленый фон.

Главное, чтобы ты выглядел ярко на фоне, если у тебя фон какой-то зеленый или желтый. Чем контрастнее твоя одежда, тем лучше будет Анастасия Васильева основатель творческого объединения «Банан ивент».

Фон — отдельный повод для раздумий. Организаторы могут выбрать тему мероприятия, чтобы школьники подобрали для себя картинки в едином стиле. А сам ведущий, например, будет вещать на фоне школы — так дети даже из дома получат нужную атмосферу.

Конкурсы

Ведущие утверждают, что возможностей для конкурсов на удаленке — миллион. Начиная с самых простых — интеллектуальных игр. Но это все-таки выпускной, поэтому вопросы из школьной программы нужно разбавлять розыгрышами и анекдотами.

«Очень популярный конкурс — Quiz Show, „Кто хочет стать миллионером“, „Угадай кино“. Сейчас очень модные YouTube-ролики, где задают школьные вопросы прохожим. И школьники очень хотят проверить себя на знание школьной программы, но при этом не какими-то сложными вопросами, а в легкой и юмористической форме», — отметила Анастасия Васильева.

Васильева рассказала, что в дистанционной форме так же, как и на обычном выпускном, чтобы выделиться, нужно быть активным, веселым, задорным, отвечать на вопросы, участвовать активно в общении, играх. А Zoom этому даже способствует, ведь он выводит на крупный план человека, который разговаривает или двигается.

Видео

А еще Zoom предоставляет уникальную возможность записать весь праздник, не нанимая оператора. Можно просто сохранить трансляцию.

Можно запись видео сделать. Эффекта общего присутствия не получится, но хотя бы какие-то оригинальные моменты. Смешные, где кто-то как-то улыбнулся Антон Сорокин.

Эксперты сходятся в том, что важно позвать на выпускной или последний звонок ведущего. Все и так будут находиться физически в разных местах, так что нужен человек, который бы направлял этот праздник в одно русло.

«Кто-то должен быть главнокомандующим в этом творческом процессе, потому что без ведущего ни один праздник не получится. Ведущий — это самый главный человек на празднике, потому что от него зависит и атмосфера праздника, и вообще все, что будет происходить, и настроение, и финал», — заключила Анастасия Васильева.