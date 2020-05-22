Онлайн-выпускной для студентов пройдет 4 июля

Всероссийский онлайн-выпускной для вузов может пройти 4 июля. Об этом сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков и предложил, чтобы студентов-выпускников поздравили самые успешные люди России.

Фальков предложил в этом году сделать выпускной не просто онлайн, а всероссийским. Это связано с ограничениями из-за коронавируса, но также позволит «стереть границы».

«Потому что в один день будет объединяющее всех мероприятие. Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили бы свои студенческие годы и сказали бы напутствия», — сказал Фальков в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Министр отметил, что раньше таких выпускных в России не проводилось и это эксперимент, заслуживающий внимания.

В школах последние звонки и выпускные тоже пройдут онлайн.

В четверг на совещании с президентом Фальков объявил, что учебный год во всех университетах закончится в первой половине июля. Он также сообщил, что вузам дали возможность выпускать студентов без государственных экзаменов, но 77% университетов решили их сохранить.