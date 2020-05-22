Последний звонок прозвенел онлайн для выпускников из Шатуры

Источник фото: телеканал «360»

В итоге на видеосвязь вышел весь класс. Ребята прочитали стихи, услышали напутствия от педагогов. И пусть каждый участник праздника находился у себя дома, на самоизоляции, последний звонок получился трогательным.

Источник фото: телеканал «360»

В онлайн-формате прошла и официальная часть праздника. На связь с главой городского округа Шатура вышли по очереди все школы. Алексей Артюхин отметил, что этот последний звонок войдет в историю, ведь в таком формате праздник еще ни разу не проводился.

Источник фото: телеканал «360»

«Я вам сегодня желаю, во-первых, быть здоровыми, удачи! А все остальное будет зависеть от вас, от того, сколько сил приложите. Конечно, каждому желаю окончить университет, который вы выбрали, колледж или училище. Возвращайтесь к нам специалистами, а мы подготовим вам рабочие места», — обратился к выпускникам глава г. о. Шатура Алексей Артюхин.

Источник фото: телеканал «360»

Сдавать экзамены одиннадцатиклассники начнут 29 июня. В этот день ЕГЭ напишут те, кто выбрал географию, литературу или информатику.