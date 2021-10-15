Блогер из Уфы прошел в ТЦ по QR-коду с пачки чипсов. За такое могут наказать?

В нескольких российских городах в торговые центры и рестораны можно пройти по QR-коду с пачки чипсов, квитанции ЖКХ или другого человека. Пока власти не отреагировали на скандальные эксперименты посетителей. По закону наказать за это могут недобросовестные магазины. Для остальных обман обернется только дополнительными рисками здоровью.

В Башкирии 12 октября ввели QR-коды, теперь посещать торговые центры, рестораны и мероприятия можно только по ним. Местный блогер решил проверить, насколько столица региона готова к таким нововведениям.

Он решил попробовать пройти в несколько ТЦ по QR-коду с пачки чипсов, квитанции ЖКХ и скриншоту чужого документа о вакцинации. На входе в первые два магазина у охраны не было специальных устройств и программ, чтобы проверить подлинность картинки, так что они согласились пропустить блогера, поверив ему на слово.

И даже когда уфимец сообщил о том, что QR-код поддельный, охранники своего решения не изменили. Один из них заявил, что это не имеет значения. Второй объяснил, что сканировать код ему нечем, и предложил просто пройти внутрь.

В третьем ТЦ блогер показывал чужой QR-код. Сотрудники проверили его подлинность, объяснили, что у них в программе высвечиваются и номер сертификата, и данные об обладателе кода, но сверять свою информацию с документами посетителя не стали.

Об аналогичном отношении к подлинности QR-кодов заявили жители некоторых других регионов. Например, Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, где жители Казани и Калининграда тоже проверяют, пустят ли их в ТЦ и рестораны по QR-коду с рекламы банка или киндер-сюрприза.

В этих городах дела обстоят лучше — по левым изображениям пройти не удалось, так как у проверяющих было специальное приложение. Но вот воспользоваться чужим кодом никто не помешал — в качестве проверки спрашивали только дату рождения владельца кода.

Хотя некоторые казанцы все же нашли места, где посетителям тоже верят на слово в вопросах подлинности QR-кодов.

Некоторые пользователи Сети тоже решили поделиться историями из своих городов. Везде отмечали, что охрана не проверяет подлинность кодов, иногда даже не имеет для этого специального оборудования.

Могут наказать?

Юристы уверены, что пока наказать россиян за такую «подделку» QR-кодов нельзя, нынешнее законодательство все еще не предполагает за это ответственности для физических лиц. Хотя в прошлом году, по словам юриста, адвоката, старшего преподавателя РАНХиГС Андрея Некрасова, разговоры о признании QR-кода официальным документом велись.

Если бы решение было принято официально, понести ответственность пришлось бы в соответствии с нормами Уголовного кодекса. За подделку документов в России можно сесть на два года, а за использование фальшивок — получить штраф от ста до двухсот МРОТ, обязательные или исправительные работы или арест до полугода.

«Но пока такого риска практически нет», — подчеркнул Некрасов.

Адвокат коллегии Павла Астахова Виктория Данильченко объяснила «360», что наказать за такой липовый QR-код могут только в том случае, если кто-то пожалуется на него, — полиция должна будет провести проверку, без которой ни о какой ответственности речи идти не может.

При этом за покупку и продажу QR-кодов наказание есть, причем довольно суровое. Еще в июле 2021 года сенатор Андрей Клишас заявлял, что такие действия можно рассматривать как нарушение установленных санитарно-эпидемиологических норм. В КоАП по этой статье предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. А если такой посетитель с фальшивым QR-кодом заразит кого-то, ему уже может грозить уголовка, а в худшем случае и реальный срок.

Также под вопросом пока ответственность охранников, которые беспечно отмахивались от признаний блогера в том, что его QR-код — подделка. Виктория Данильченко уверена, что в их обязанности вообще может не выходить проверка посетителей — тогда взятки гладки.

«Можно говорить о халатности и отстранении от работы за ненадлежащее исполнение обязанностей. Но для этого надо знать, входит ли проверка кодов в должностную инструкцию сотрудника и какая именно проверка», — сказала она.

А вот торговые центры должны будут ответить за неисполнение обязанностей по контролю за посетителями в любом случае. По словам Андрея Некрасова, наказать могут как рублем — 300 тысяч штрафа, так и закрытием на срок до трех месяцев.