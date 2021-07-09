Поддельный QR-код доведет до статьи. Дела грозят и покупателям и продавцам

Попасть в кафе и рестораны в московском регионе теперь можно только после предъявления QR-кода, который выдают вакцинированным или переболевшим коронавирусом. Введение специальных пропусков привело к нелегальной продаже поддельных QR-кодов. Использование фальшивки, а также ее продажа могут обернуться уголовным делом.

Рабочая схема

Система пропуска по QR-кодам в кафе и рестораны имеет существенный недостаток. Создать такой код и привязать его к сайту, имитирующему портал госуслуг, легко. При входе в заведение, владелец фальшивки предоставит код для считывания. Проверяющий не станет смотреть на адрес сайта. Для него важно сверить данные паспорта с появившимися на экране. Именно такую схему начали использовать группы злоумышленников, продавая QR-коды простым гражданам.

Привлечь владельца фальшивого QR-кода по статье об использовании поддельных документов нельзя. Такой электронный пропуск не попадает под это определение.

«Статья Уголовного Кодекса может вменяться только к бумажным документам на официальных бланках, утвержденных госстандартом. Либо к электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью», — заявил в беседе с «Коммерсантом» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Для прикрытия лазейки, когда по поддельному QR-коду можно пройти в ресторан, специалисты по компьютерной безопасности предложили использовать специальные программы при сканировании пропуска. Софт отсечет ссылки на поддельные сайты и оставит доступ только на настоящий портал госуслуг.

Безнаказанно использовать фейковые QR-коды не получится.

Проход по подделке

Безнаказанно использовать фейковые QR-коды не получится. Их ввели для прохода в заведения общественного питания, чтобы создать свободные от коронавируса зоны. Вакцинированные или переболевшие посетители имеют меньше шансов пронести с собой возбудителя. В отличие от тех, кто предпочел бесплатной прививке купить QR-код за деньги.

Обладатель подделки, заходя в заведение общественного питания, нарушает установленные санитарно-эпидемиологические нормы. Наказанием за такое поведение может стать административный штраф до 40 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест», — подчеркнул он.

При этом, если человек с поддельным кодом пронес коронавирус в заведение, что привело к массовому заражению посетителей, то в этом случае ему грозит уголовное дело. В статью УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» внесли поправки в апреле 2020 года.

Если произошла вспышка коронавирусной инфекции, но без смертельных случаев, то нарушителю грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Если кто-то умрет в результате заражения, то разносчику инфекции грозит реальный срок.

Стоит ли рисковать ради похода в ресторан с купленным поддельным QR-кодом, когда его можно получить бесплатно, сделав прививку, каждый решает сам.

Продажу QR-кодов подвели под статью

Полиция Москвы завела первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания столичного главка МВД Павел Милованов.

Он рассказал, что в полицию обратился мужчина, который заплатил девять тысяч рублей за покупку QR-кода. Продавца он нашел в сети. Но после перевода денег поддельный пропуск мужчина так и не получил. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции разыскивают этого продавца.

Под уголовное дело могут попасть и те торговцы QR-кодами, которые не полностью раскрывают схему работы своего товара. Продавать подделку можно с обещанием, что все данные клиента будут на настоящем портале госуслуг, чтобы уж точно человек клюнул. При проверке многие не проверят адрес, на который приведет QR-код. Такие действия продавцов тоже попадают под мошенничество.