Важное 06 февраля 2024, 13:03 Никаких решений о запрете VPN в России пока нет — Песков Кремль заявил об отсутствии решений по запрету VPN в России Unsplash

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Решений о запрете VPN-сервисов в России сейчас нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — сказал представитель Кремля.

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Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года вступит в силу закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Но власти пока не принимали решений о полном запрете VPN. Не будут работать только те, что угрожают информационной безопасности. Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN, которые нужно заблокировать.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отметил, что закон даст свои плоды. Сейчас гораздо меньше людей стали пользоваться такими соцсетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов блогеры будут переходить на отечественные платформы.

Закон прежде всего связан с безопасностью людей. Полученной с помощью VPN персональной информацией могут воспользоваться мошенники. Именно поэтому государство решило блокировать такие сервисы.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.