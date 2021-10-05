Зафиксирован сбой в работе почтового сервиса Gmail

Работа бесплатной почтовой службы от компании Google — Gmail — дала сбой. С 2012 года она стала самой популярной в мире. Зайти на сайт не могут 50% пользователей.

Четверть пользователей, сообщил портал Downdetector, не могут получить корреспонденцию. На это пожаловались 25% держателей почтовых ящиков. Еще 23% заявили о проблемах с подключением к серверу.

Ранее СМИ сообщали, что за 15 минут до начала глобальных сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram неизвестный предупредил пользователей одного из форумов о повальном отключении интернет-ресурсов.

В технической службе Facebook тем временем заявили, что неполадки могут быть вызваны проблемами с сетью. Специалисты компании уже занялись восстановлением ее работы.