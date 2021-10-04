Facebook назвал причину падения

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер сообщил, что прекращение работы соцсети вызвано проблемами с сетью. По его словам, сейчас команда занимается восстановлением ее работы. Шрепфер также извинился перед всеми, кто пострадал от коллапса.

Свое сообщение Шрепфер опубликовал в Twitter.

«Мои искренние извинения всем, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда постарается как можно быстрее все отладить и восстановить», — написал глава техслужбы.

Опрошенные CNN эксперты считают, что возможной причиной сбоев могла стать проблема системы доменных имен (DNS). Об этом также сообщал отдел интернет-анализа Cisco ThousandEyes. Его тесты показали, что сбой произошел из-за продолжающегося отказа DNS. DNS переводит имена веб-сайтов в IP-адреса, которые могут быть прочитаны компьютером. Ее часто называют «телефонной книгой Интернета».

Директор по интернет-анализу компании Kentik, занимающейся мониторингом сети, Дуг Мэдори подчеркнул, что, если компания такого размера и ресурсов, как Facebook, не работает более трех часов, говорит о том, что быстрого решения проблемы нет.

Полдень 4 октября стал худшим торговым днем для соцсети за год — ее акции подешевели более чем на 5%.

Ранее западные СМИ сообщали, что сотрудники Facebook не могут попасть в головной офис компании из-за отказа электронных пропусков. Поэтому они могут оценить масштабы сбоя и приступить к его ликвидации.