РЕН ТВ: предупреждение о сбое в соцсетях опубликовали за 15 минут до падения Facebook

Предупреждение о глобальном сбое в работе Facebook, WhatsApp и Instagram появилось в Сети за 15 минут до падения сервисов. Его оставили на одном из интернет-форумов.

Пользователь 4chan.org заявил, что работает о крупной интернет-компании и якобы слышал разговоры о повальном отключении Сети. Его слова привел РЕН ТВ.

«Слышал „шепот“, что через 15 минут начнется глобальное отключение интернета. Примерно через 15 минут. Для начала рухнет работа всех соцсетей. Уже начинается, извините», — написал неизвестный.

Спустя указанный промежуток времени якобы и произошел сбой. Сначала перестал работать Facebook и принадлежащие компании WhatsApp и Instagram. Потом проблемы начались в Twitter, куда на массовые перебои жаловались пользователи.

В Facebook пока не могут оценить масштабы сбоя, поскольку у сотрудников компании не получается попасть в здание.

Российские блогеры ждут, пока сервисы вернутся к работе. Некоторым сбой дался тяжело, другие восприняли его как возможность отдохнуть и провести время в тишине.