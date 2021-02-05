Xiaomi представила смартфон без разъемов и кнопок

Китайская компания Xiaomi представила первый смартфон с экраном, продленным до краев, а также без разъемов и физических кнопок. В компании решили буквально понять мысль о том, что смартфон — это просто экран. Дата его выхода неизвестна.

Xiaomi представила концепт смартфона с экраном-водопадом, который «разливается» на все четыре грани устройства. Из телефона убрали кнопки и разъемы — кроме задней части, роль корпуса выполняет экран.

Угол изгиба дисплея составляет 88 градусов. Он покрывает всю переднюю панель целиком, а также все боковые грани с четырех сторон.

Наиболее сложной задачей для компании стал не изогнутый дисплей, технология производства которого уже известна, а изготовление панели из стекла с изгибами до 88 градусов и процесс 3D-склеивания, написал сайт TJ. Для этого понадобились четыре специально разработанных инструмента и множество попыток. Компания применила технологию горячего изгибания, которая работает со стеклом при температуре 800 градусов Цельсия, а полировка стекла проводилась в десять этапов.

В смартфоне использовали 46 запатентованных технологий Xiaomi, с помощью которых заменили физические порты и кнопки «более элегантными альтернативами». В том числе ультратонкую пьезоэлектрическую керамику, акустику для гибкого дисплея, подэкранные камеры, беспроводную зарядку, eSIM, тач-сенсоры с датчиками давления и не только.

Xiaomi не раскрыла примерной цены и даты возможного поступления в продажу.