«Союзмультфильм» покажет новую историю Чебурашки

«Союзмультфильм» сделает подарок на Новый год всем поклонникам мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене. Скоро выйдет новая серия об их приключениях.

«В прошлом году, в канун праздника, мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и крокодиле Гене», — заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии, главных героев озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Серия получила название «Чебурашка. Секрет праздника». Она снята в технике 3D, ее длительность — шесть минут. В ней прозвучит музыкальная тема, написанная Леонидом Агутиным. О том, когда и на каком канале пройдет премьера, объявят позже.

Ранее «Союзмультфильм» объявил о том, что съемки полнометражного фильма о Чебурашке стартуют в 2021 году. В прокат лента должна выйти в 2022 году. Кроме того, киностудия снимет картину по сценарию писательницы Дарьи Донцовой. Проект получил название «Золотой улей».