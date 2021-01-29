29 января 2021, 16:12
Компания Xiaomi презентовала новую станцию для беспроводной зарядки
Китайская компания Xiaomi презентовала новую станцию для беспроводной зарядки смартфонов под названием Mi Air Charge, пишет ToDay News Ufa.
Генеральный директор производителя техники Лэй Цзюнь сообщил, что это устройство должно устанавливаться внутри комнаты, в которой будет происходить зарядка. Mi Air Charge может одновременно подзаряжать сразу несколько телефонов, находящихся на расстоянии от станции.
Мощность заряда этого устройства составляет пять ватт. Уточняется, что оно подходит не только для телефонов.
«Mi Air Charge предназначена для подзарядки „умных“ часов, браслетов, а также других различных устройств», — пояснил Цзюнь.
Еще станцию можно использовать для зарядки популярного смартфона Xiaomi Mi 11.