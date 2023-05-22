Технологии 22 мая 2023, 21:00 WhatsApp разрешил редактировать недавно отправленные сообщения WhatsApp добавил функцию редактирования сообщений в течение 15 минут после их отправки Pxhere

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Пользователям мессенджера WhatsApp добавили новую функцию. Теперь они смогут редактировать сообщения в течение 15 минут после их отправки, сообщили в блоге компании.

Возможность редактирования сделают доступной для всех, кто использует WhatsApp, в ближайшие недели. Нововведение объяснили желанием дать пользователям больший контроль над перепиской.

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«Просто нажмите на него (сообщение — прим. ред.) и удерживайте, а затем выберите „Изменить“ в появившемся меню», — пояснили в компании.

Отредактировать содержание сообщения, добавили в WhatsApp, можно только в течение 15 минут после его отправки.

Собеседникам на изменение укажет специальная пометка. Историю исправлений от них скроют.

Владелец Twitter Илон Маск отмечал, что WhatsApp нельзя доверять из-за уязвимости мессенджера. В Минцифры России обращали внимание, что до 80% мошеннических звонков в стране совершают именно через WhatsApp.