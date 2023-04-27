Общество 27 апреля 2023, 00:05 WhatsApp назвали основным инструментом для совершения мошеннических звонков Глава Минцифры Шадаев: до 80% мошеннических звонков совершается через WhatsApp РИА «Новости»

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Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что до 80% мошеннических звонков в России совершается через WhatsApp. Несмотря на это, их количество в последнее время снизилось в разы, рассказал министр в ходе пресс-конференции «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений», организованной газетой «Ведомости».

Он отметил, что министерство вместе с операторами связи сделало очень большой прогресс — количество мошеннических звонков снизилось.

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«Все это прекрасно дает свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать», — сказал Шадаев.

В борьбе с подменными номерами уже выработалась своя методика. В отношении операторов, которые пропускают трафик с подменных номеров, возбуждено порядка 200 административных дел. Также Минцифры договорилось с операторами об определенной работе по борьбе со спам-звонками.

Шадаев заметил, что в этом направлении также ожидается большой прогресс. Тем более, речь идет не о мошеннических, а рекламных звонках. Эти звонки будут отрегулированы и их количество также станет на порядок меньше.

Ранее сообщалось, что мошенники часто используют мессенджеры для получения доступа к персональным и банковским данным россиян. Так, в конце прошлого года в в Telegram прокатилась волна рассылок с фишинговыми страницами. Мошенники отправляли сообщения со ссылками и просьбами поддержать ребенка на конкурсе, проголосовать за автора и так далее.