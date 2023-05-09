Технологии 09 мая 2023, 21:41 «Нельзя доверять». Илон Маск заявил о ненадежности WhatsApp Владелец Twitter Илон Маск: мессенджеру WhatsApp нельзя доверять Pxhere

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Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск оценил надежность WhatsApp. По словам бизнесмена, мессенджеру нельзя доверять. Свое мнение Маск высказал на странице в Twitter.

«WhatsApp нельзя доверять», — написал предприниматель, комментируя один из постов пользователя соцсети.

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В частности, Маск обратил внимание на твит пользователя под ником Foad Dabiri. Юзер обнаружил доказательства того, что WhatsApp несколько раз использовал микрофон, пока он спал.

Глава Минцифры Максут Шадаев еще в апреле сообщал, что до 80% мошеннических звонков в России совершается через WhatsApp. Но благодаря работе министерства вместе с операторами связи количество мошеннических звонков снизилось, отметил он.

Злоумышленники часто используют мессенджеры для получения доступа к персональным и банковским данным пользователей. Чтобы обезопасить себя от возможного взлома аккаунта специалисты рекомендовали настроить двухфакторную аутентификацию и вход по Face-ID или Touch-ID в WhatsApp. Также рекомендуется не отправлять через мессенджер фотографии паспорта, реквизиты платежных карт и другую секретную информацию. Кроме того, специалисты предостерегли россиян от использования приложения при включенном VPN.