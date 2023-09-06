Технологии 06 сентября 2023, 07:08 WhatsApp на Android после обновления сильно изменится WABetaInfo: разработчики проведут редизайн WhatsApp на Android Unsplash

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В интернете появилась новая версия WhatsApp для устройств на операционной системе Android. Разработчики подготовили кардинальный редизайн мессенджера, сообщил WABetaInfo.

Журналисты наткнулись на бета-версию обновления 2.23.13.16 для WhatsApp. Верхнюю панель темно-зеленого цвета решили убрать, а вместо нее оставить название приложения на белом фоне. Вкладки с чатами, звонками и статусами перенесут вниз и добавят к ним раздел сообществ.

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В разделе с чатами предусмотрят фильтры. Например, пользователь сможет видеть только непрочитанные, деловые или личные сообщения.

Такие новшества появятся в приложении для Android. Когда именно выйдет новая версия, неизвестно.

В 2023 году в WhatsApp добавили возможность отключать звук для звонков с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность. Специалист по кибербезопасности Шамиль Магомедов посоветовал не полагаться на мессенджер и соблюдать правила цифровой гигиены.