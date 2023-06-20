20 июня 2023, 17:07
Новые функции конфиденциальности появились в WhatsApp
Проверка конфиденциальности и функция отключения звука для номеров появились в WhatsApp
В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции, связанные с конфиденциальностью пользователей. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Клиентам стали доступны две новые функции — проверка конфиденциальности и отключение звука для неизвестных номеров.
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Проверка конфиденциальности позволит пользователям ознакомиться со всеми мерами защиты в мессенджере и выбрать уровень, подходящий для себя. Чтобы начать использовать функцию, необходимо перейти в настройки конфиденциальности и нажать на раздел «Начать проверку».
Отключение звука для незнакомых номеров даст возможность автоматически фильтровать спам, а также звонки от незнакомых людей и мошенников. Для них приложение отключит звук, однако на вкладке «Звонки» можно потом проверить, были ли среди них важные.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии планов блокировки WhatsApp в России.
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