Технологии 20 июня 2023, 17:07 Новые функции конфиденциальности появились в WhatsApp Проверка конфиденциальности и функция отключения звука для номеров появились в WhatsApp Freepik

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В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции, связанные с конфиденциальностью пользователей. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Клиентам стали доступны две новые функции — проверка конфиденциальности и отключение звука для неизвестных номеров.

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Проверка конфиденциальности позволит пользователям ознакомиться со всеми мерами защиты в мессенджере и выбрать уровень, подходящий для себя. Чтобы начать использовать функцию, необходимо перейти в настройки конфиденциальности и нажать на раздел «Начать проверку».

Отключение звука для незнакомых номеров даст возможность автоматически фильтровать спам, а также звонки от незнакомых людей и мошенников. Для них приложение отключит звук, однако на вкладке «Звонки» можно потом проверить, были ли среди них важные.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии планов блокировки WhatsApp в России.