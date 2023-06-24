Технологии 24 июня 2023, 04:18 Эксперт по кибербезопасности оценил новшества WhatsApp по защите пользователей Эксперт по кибербезопасности Магомедов: не стоит во всем надеяться на безопасность WhatApp РИА «Новости»

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Начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов оценил нововведения в WhatsApp. Он рекомендовал не полагаться во всем и полностью на возможности мессенджера в области безопасности, написало «Прайм».

Одно из новшеств — установка беззвучного режима для звонков от неизвестных контактов. Оно призвано повысить конфиденциальность пользователей и свести к минимуму общение с нежелательными абонентами.

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В мессенджере появились новые инструменты проверки конфиденциальности аккаунта. Пользователь может настроить видимость других контактов так, чтобы детально контролировать, кто видит данные профиля, а также статус и время последнего посещения.

Нововведения не являются обязательными, каждый пользователь сам решает, нужны ли ему эти настройки. Однако эксперт не советует во всем и полностью полагаться в области безопасности на возможности мессенджера.

«Существуют и другие приложения, позволяющие идентифицировать спам и звонки мошенников. Надежнее использовать весь комплекс мер и не забывать о цифровой гигиене», — заключил Магомедов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос блокировки мессенджера WhatsApp пока не обсуждается, предпосылок к этому нет.