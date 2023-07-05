05 июля 2023, 18:21
🍏Американский карманный шпион. Запретят ли россиянам пользоваться iPhone вслед за ведомствами?
Эксперт Мясоедов: разработка телефона для чиновников — должная безопасность госданных
Государственные и муниципальные органы продолжают вводить запреты на использование смартфонов компании Apple. Основная причина отказа от западной техники — угроза утечки конфиденциальных данных и шпионажа со стороны США. Какую технику могут использовать сотрудники ведомств по рабочим вопросам и возможна ли в будущем отмена американских гаджетов на государственном уровне — в материале «360».
Запрет американских смартфонов в Минпромторге
Министерство промышленности и торговли запретило своим сотрудникам использовать мобильные устройства Apple на рабочем месте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.
По данным издания, соответствующее распоряжение направили чиновникам и подчиненным структурам от первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.
Представители Минпромторга подтвердили сообщения СМИ. В начале лета от ФСБ поступила информация о тесном сотрудничестве Apple с американской разведкой, в частности с Агентством национальной безопасности.
Это напрямую противоречит заявленной политике конфиденциальности персональных данных американской компании. Поэтому iPhone запретят и в других в организациях, подчиненных Минпромторгу: НИЦ «Институт имени Жуковского», ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР и прочих.
По данным российской спецслужбы, взломам подверглось несколько тысяч смартфонов «яблочного» бренда. Помимо слежки за пользователями, силовики также обнаружили вирус в гаджетах зарубежных абонентов.
США: «Я все вижу, я все слышу»
В Соединенных Штатах Америки около 17 структур занимаются слежкой и разведкой конфиденциальных данных, заявил «360» шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
Эксперт напомнил, что использование американской техники на работе давно запретили в государственных службах. Теперь отмена Apple началась и в муниципальных ведомствах.
«Запрет смартфонов — логично, хотя не очень приятно. Но нам столько неприятностей устраивали со стороны США, что и мы можем ответить одним таким скромным действием: запретить работать с американскими телефонами в моменты государственного или муниципального управления», — отметил он.
Какие телефоны можно использовать сотрудникам?
Для решения рабочих вопросов и внутренней коммуникации чиновники будут использовать кнопочные телефоны и смартфоны с операционной системой «Аврора» или Android. По данным «Ведомостей», централизованный переход на какое-то конкретное устройство Минпромторг пока не рассматривает.
Вне работы сотрудники ведомства могут и дальше использовать американские смартфоны в личных целях. Правило запрета распространяется исключительно на рабочее время.
Однако случай с запретом исключительно американской техники — не совсем стандартная ситуация, отметил в беседе с «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Гипотетически спецслужбы США могут проникнуть в любое другое устройство, будь то смартфон с ОС Android или что-то еще.
«Разница заключается в том, что система IOS считается закрытой операционной системой. Работать с потенциальными лазейками, устанавливать антивирус и другими способами защищать ОС — действия затруднительные и крайне сложные. То есть IOS можно использовать только в заводском виде», — подчеркнул эксперт.
Android, по его словам, система более гибкая и открытая. Пользователь может установить любой желаемый контент, и производители официального магазина даже рекомендуют это делать. Меры безопасности, конечно, учитывают, но человек может свободно скачать на устройство все, что он хочет.
Такие действия позволяют устанавливать дополнительное программное обеспечение и создавать безопасную систему для госслужащих, добавил специалист.
«При надобности это позволяет проникать в ОС — чистить ее от вредоносного контента и закрывать некие лазейки. Собственно, это не только дает определенную гибкость и повышает нагрузку на компетентные органы, которые будут этим заниматься, но и повышает безопасность конфиденциальных данных», — пояснил Мясоедов.
Поправить ошибки и неровности кода в операционной системе Apple может только сам IOS, так как его ОС сама по себе закрытая. В случае необходимости Apple также может запросить определенный доступ к этим лазейкам, чтобы украсть нужные спецслужбам данные.
Одинаковое устройство для спецслужб — хорошо или плохо?
«Централизованные» гаджеты для всех чиновников — однозначно хорошая идея, если подойти к вопросу «с чувством, с толком и с расстановкой», подчеркнул Мясоедов.
«Нужно взять какое-то устройство и обеспечить его на уровне „железа“ — процессоров, беспроводной связи и должной безопасности. Далее — доработать существующую операционную систему, например „Аврору“, и заняться проработкой всех потенциальных рисков», — объяснил собеседник «360».
Делать это, по мнению эксперта, следует массово, ведь если работать с каждым устройством из разных компаний отдельно, то можно просто утонуть в проблемах.
Идея унифицировать этот процесс и действительно дожать вопрос мобильного телефона для чиновников — инициатива хорошая.
Павел Мясоедов
Эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв»
Централизация, в свою очередь, поддержит и российского производителя, а также даст толчок развитию операционной системы «Аврора». Помимо этого, заметил эксперт, так можно обеспечить безопасность на должном уровне.
Apple сама вставляет палки в колеса
Западную продукцию вряд ли запретят или отменят на государственном уровне в России, добавил Букштейн. Вопрос не стоит ребром, и ситуация не столь острая. А экономические, оборонные и прочие госорганы давно прекратили работать с американским производителем.
Вводить полный запрет на пользование западной техникой в России никто не собирается, но фанатов Apple, опираясь на статистику, становится в разы меньше.
Леонтий Букштейн
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации».
Дело в том, что Apple сама отрезала доступы и полезные функции для российского пользователя, а также запретила официальный экспорт.
«К сожалению, привычка стрелять себе в ногу продолжает иметь место у производителя западной техники», — подытожил собеседник «360».
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