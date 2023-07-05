Интересное 05 июля 2023, 18:21 🍏Американский карманный шпион. Запретят ли россиянам пользоваться iPhone вслед за ведомствами? Эксперт Мясоедов: разработка телефона для чиновников — должная безопасность госданных Freepik

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Государственные и муниципальные органы продолжают вводить запреты на использование смартфонов компании Apple. Основная причина отказа от западной техники — угроза утечки конфиденциальных данных и шпионажа со стороны США. Какую технику могут использовать сотрудники ведомств по рабочим вопросам и возможна ли в будущем отмена американских гаджетов на государственном уровне — в материале «360».

Запрет американских смартфонов в Минпромторге

Министерство промышленности и торговли запретило своим сотрудникам использовать мобильные устройства Apple на рабочем месте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, соответствующее распоряжение направили чиновникам и подчиненным структурам от первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

Представители Минпромторга подтвердили сообщения СМИ. В начале лета от ФСБ поступила информация о тесном сотрудничестве Apple с американской разведкой, в частности с Агентством национальной безопасности.

Это напрямую противоречит заявленной политике конфиденциальности персональных данных американской компании. Поэтому iPhone запретят и в других в организациях, подчиненных Минпромторгу: НИЦ «Институт имени Жуковского», ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР и прочих.

По данным российской спецслужбы, взломам подверглось несколько тысяч смартфонов «яблочного» бренда. Помимо слежки за пользователями, силовики также обнаружили вирус в гаджетах зарубежных абонентов.

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США: «Я все вижу, я все слышу»

В Соединенных Штатах Америки около 17 структур занимаются слежкой и разведкой конфиденциальных данных, заявил «360» шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Эксперт напомнил, что использование американской техники на работе давно запретили в государственных службах. Теперь отмена Apple началась и в муниципальных ведомствах.

«Запрет смартфонов — логично, хотя не очень приятно. Но нам столько неприятностей устраивали со стороны США, что и мы можем ответить одним таким скромным действием: запретить работать с американскими телефонами в моменты государственного или муниципального управления», — отметил он.

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Какие телефоны можно использовать сотрудникам?

Для решения рабочих вопросов и внутренней коммуникации чиновники будут использовать кнопочные телефоны и смартфоны с операционной системой «Аврора» или Android. По данным «Ведомостей», централизованный переход на какое-то конкретное устройство Минпромторг пока не рассматривает.

Вне работы сотрудники ведомства могут и дальше использовать американские смартфоны в личных целях. Правило запрета распространяется исключительно на рабочее время.

РИА «Новости»

Однако случай с запретом исключительно американской техники — не совсем стандартная ситуация, отметил в беседе с «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Гипотетически спецслужбы США могут проникнуть в любое другое устройство, будь то смартфон с ОС Android или что-то еще.

«Разница заключается в том, что система IOS считается закрытой операционной системой. Работать с потенциальными лазейками, устанавливать антивирус и другими способами защищать ОС — действия затруднительные и крайне сложные. То есть IOS можно использовать только в заводском виде», — подчеркнул эксперт.

Android, по его словам, система более гибкая и открытая. Пользователь может установить любой желаемый контент, и производители официального магазина даже рекомендуют это делать. Меры безопасности, конечно, учитывают, но человек может свободно скачать на устройство все, что он хочет.

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Такие действия позволяют устанавливать дополнительное программное обеспечение и создавать безопасную систему для госслужащих, добавил специалист.

«При надобности это позволяет проникать в ОС — чистить ее от вредоносного контента и закрывать некие лазейки. Собственно, это не только дает определенную гибкость и повышает нагрузку на компетентные органы, которые будут этим заниматься, но и повышает безопасность конфиденциальных данных», — пояснил Мясоедов.

Поправить ошибки и неровности кода в операционной системе Apple может только сам IOS, так как его ОС сама по себе закрытая. В случае необходимости Apple также может запросить определенный доступ к этим лазейкам, чтобы украсть нужные спецслужбам данные.

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Одинаковое устройство для спецслужб — хорошо или плохо?

«Централизованные» гаджеты для всех чиновников — однозначно хорошая идея, если подойти к вопросу «с чувством, с толком и с расстановкой», подчеркнул Мясоедов.

«Нужно взять какое-то устройство и обеспечить его на уровне „железа“ — процессоров, беспроводной связи и должной безопасности. Далее — доработать существующую операционную систему, например „Аврору“, и заняться проработкой всех потенциальных рисков», — объяснил собеседник «360».

Делать это, по мнению эксперта, следует массово, ведь если работать с каждым устройством из разных компаний отдельно, то можно просто утонуть в проблемах.

Идея унифицировать этот процесс и действительно дожать вопрос мобильного телефона для чиновников — инициатива хорошая. Павел Мясоедов Эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв»

Централизация, в свою очередь, поддержит и российского производителя, а также даст толчок развитию операционной системы «Аврора». Помимо этого, заметил эксперт, так можно обеспечить безопасность на должном уровне.

РИА «Новости»

Apple сама вставляет палки в колеса

Западную продукцию вряд ли запретят или отменят на государственном уровне в России, добавил Букштейн. Вопрос не стоит ребром, и ситуация не столь острая. А экономические, оборонные и прочие госорганы давно прекратили работать с американским производителем.

Вводить полный запрет на пользование западной техникой в России никто не собирается, но фанатов Apple, опираясь на статистику, становится в разы меньше. Леонтий Букштейн Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации».

Дело в том, что Apple сама отрезала доступы и полезные функции для российского пользователя, а также запретила официальный экспорт.

«К сожалению, привычка стрелять себе в ногу продолжает иметь место у производителя западной техники», — подытожил собеседник «360».