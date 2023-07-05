Общество 05 июля 2023, 11:26 Сотрудникам Минпромторга запретят использовать iPhone в рабочих целях «Ведомости»: Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhone для работы с 17 июля РИА «Новости»

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Для сотрудников Минпромторга с 17 июля попадет под запрет использование iPhone для служебных целей. Об этом написали «Ведомости».

Аналогичный запрет распространяется и на чиновников подведомственных министерству организаций. Об этом первый заместитель министра Василия Осьмакова указал в письме. Представитель Минпромторга подтвердил изданию эту информацию.

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«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли РФ В. В. Шпака», — отметили в документе.

В начале июня член Совета Федерации Артем Шейкин призвал проверить iPhone на наличие шпионских программ. Он напомнил, что отечественные компании оперативно разработали специальные программы, которые позволяют узнать, попадает ли информация с устройств мошенникам.

Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила целевую кибератаку на устройства Apple, принадлежащие сотрудникам компании по всему миру.