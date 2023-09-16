Технологии 16 сентября 2023, 13:31 «Все будет хорошо». В Минцифры оценили требования блокировки WhatsApp Глава Минцифры Шадаев назвал хорошим будущее WhatsApp в России Unsplash

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Предупреждения депутатов Госдумы о вероятности блокировки мессенджера WhatsApp оценил министр цифрового развития Максут Шадаев. В комментарии ТАСС он заявил, что с приложением все будет хорошо.

«Уверен, что все будет хорошо», — ответил Шадаев на просьбу агентства оценить ситуацию с мессенджером.

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Первым о возможной блокировке мессенджера WhatsApp заявил первый заместитель комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин.

Он напомнил, что приложением владеет американская компания Meta*, признанная в России экстремистской и запрещенная. Все продукты фирмы, предусматривающие открытое распространение информации, заблокировали.

Для мессенджера сделали исключение, так как он предусматривал только частное общение между пользователями. Но после появления там каналов по аналогии с Telegram решение по WhatsApp могут пересмотреть.

В Роскомнадзоре заявили, что условием блокировки мессенджера WhatsApp станет отказ администрации приложения от удаления каналов с запрещенной информацией.

*WhatsApp — мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.