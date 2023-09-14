Власть 14 сентября 2023, 09:28 Депутат не исключил блокировку WhatsApp в России Горелкин: позицию по WhatsApp в случае обновления могут пересмотреть в России Pxhere

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Российские власти могут пересмотреть свою позицию относительно WhatsApp, если мессенджер сделает одной из своих функций массовое распространение информации. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин.

«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал он.

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Ранее парламентарий напоминал о том, что для WhatsApp в России сделали исключение при блокировке продуктов Meta*, поскольку мессенджер — средство коммуникации. Он не является платформой для размещения информации.

Руководство WhatsApp на этой неделе сообщило, что теперь в мессенджере можно создавать каналы. Такая функция будет доступна в 150 государствах.

* Корпорация Meta признана на территории РФ экстремистской, ее деятельность в стране запрещена.