14 сентября 2023, 09:28
Депутат не исключил блокировку WhatsApp в России
Горелкин: позицию по WhatsApp в случае обновления могут пересмотреть в России
Российские власти могут пересмотреть свою позицию относительно WhatsApp, если мессенджер сделает одной из своих функций массовое распространение информации. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин.
«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал он.
Реклама
Ранее парламентарий напоминал о том, что для WhatsApp в России сделали исключение при блокировке продуктов Meta*, поскольку мессенджер — средство коммуникации. Он не является платформой для размещения информации.
Руководство WhatsApp на этой неделе сообщило, что теперь в мессенджере можно создавать каналы. Такая функция будет доступна в 150 государствах.
* Корпорация Meta признана на территории РФ экстремистской, ее деятельность в стране запрещена.
Мессенджеры
Госдума РФ
Реклама
Реклама