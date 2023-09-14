Общество 14 сентября 2023, 15:36 Названы условия блокировки WhatsApp в России Роскомнадзор: WhatsApp заблокируют в России при передаче запрещенных сведений Unsplash

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Принадлежащий Meta* мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории России в случае, если в нем будут недружественные каналы с запрещенной информацией. Об этом заявил Роскомнадзор в комментарии ТАСС.

Ведомство отметило, что от администрации таких корпораций, как Meta* и ее действий будет зависеть, применят ли меры к мессенджеру за несоблюдение российских законов.

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«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что WhatsApp могут заблокировать в России. Это произойдет, если мессенджер добавит к своим функциям массовое распространение информации.

На этой неделе команда WhatsApp сообщила о том, что в приложении теперь можно будет создавать каналы. Такая функция появится у пользователей из 150 стран.

*Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России.