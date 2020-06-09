«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

Пользователи «ВКонтакте» могут оценить новую функцию в голосовых сообщениях. Теперь в соцсети появилась возможность не слушать записи, а читать голосовые послания, переведенные в текст.

Функция перевода голосовых сообщений в печатный текст уже доступна в мобильном приложении VK. В ближайшую неделю опцией смогут воспользоваться все пользователи соцсети. В текст можно перевести не только полученные сообщения, но и отправленные. Функция распространяется на записи до 30 секунд, на которые приходится 90% от всех аудио во «ВКонтакте».

«Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания», — пояснил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

Пока в соцсети распознаются только короткие сообщения, но в будущем появится возможность переводить в текст и более длинные записи. Кроме того, разработчики работают над версией для компьютера.

Ранее руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала, что в соцсети появился новый сервис «Клипы». Теперь пользователи могут снимать и опубликовывать короткие ролики.